Padre Marcelo Rossi publica série de homenagens após a morte do pai

O padre Marcelo Rossi publicou uma série de homenagens ao pai, Antonio Rossi, que morreu nesta semana. Na terça-feira, 4, Rossi havia compartilhado fotos no Instagram em que aparecia ao lado de Antonio e da mãe, Wilma Mendonça, para comunicar o falecimento. “Pai, te amo. Até mais tarde. Na eternidade”, escreveu na legenda. O padre também publicou, no mesmo dia, um trecho da Bíblia que dizia ter sido o último conselho que recebeu do pai.

“Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. … Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente”, dizia a passagem. Na sequência, Rossi postou uma música e a dedicou a Antonio. “Amados, para meu pai”, disse na legenda de um vídeo que mostrava a cantora americana Jenn Johnson apresentando a canção Goodness of God (Bondade de Deus, em tradução livre).

O sacerdote apresenta o programa No Colo de Jesus e Maria, transmitido pela Rádio Capital, de segunda a sábado. Na manhã de quarta, 5, ele já havia anunciado que retornaria à programação.