Cultura Padre Marcelo Rossi mostra ‘antes e depois’ de forma física no ‘Domingão com Huck’

Padre Marcelo Rossi participou do Domingão com Huck deste domingo, 30, e relembrou o dia em que foi empurrado no altar durante uma missa, e a forma como o evento lhe influenciou a tratar a depressão. A produção do programa também exibiu um “antes e depois” da forma física do sacerdote.

“Tomei consciência que precisava me cuidar. Não cheguei a quebrar nada, tive que fazer exames, esperar três dias, porque bati a cabeça, graças a Deus, nada me aconteceu. Lá, comecei a me cuidar fisicamente”, relembrou.

“A pessoa passou, me empurrou. Mas, na hora – esse foi o segredo – eu perdoei a pessoa, sem saber quem era”, destacou, sobre o incidente de 2019. “Deus me permitiu que aquilo acontecesse, e estou aqui. Isso aqui é um milagre. Já viram alguém cair empurrado e estar aqui?”.

O padre ainda destacou que, momento antes de começar a tratar sua saúde, por conta de uma depressão chegou a pesar 60 kg – medindo 1,95m de altura.