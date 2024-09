Padre de 29 anos morre após colisão com cavalo; saiba quem era Fabrício Rodrigues - O Liberal

Fabrício Rodrigues, padre, cantor e influenciador digital, morreu aos 29 anos na noite desta quinta-feira, 12. A motocicleta que ele pilotava colidiu com um cavalo solto na rodovia BR-230, no município de São João do Araguaia, no Pará.

Segundo a Quem, o cavalo também não resistiu e morreu no local do acidente. O velório de Fabrício Rodrigues teve início ao meio-dia desta sexta-feira, 13, na Paróquia Matriz Bom Pastor, em Marabá. Às 15h, acontecerá uma missa de corpo presente e, em seguida, o corpo será levado para a Paróquia Sagrada Família.

No sábado, 14, uma nova missa será realizada às 8h. O sepultamento ocorre no Cemitério da Saudade, às 10h.

Nas redes sociais, Fabrício contava com mais de 500 mil seguidores. Em seu Instagram, ele tinha o costume de publicar conteúdos religiosos. Na Paróquia Bom Pastor, atuava como padre.

Seu sucesso nas internet começou em julho de 2020, quando realizava uma missa ao vivo. Durante a celebração, uma das cordas do violão arrebentou e ele não conteve o riso. A cena viralizou nas redes sociais.