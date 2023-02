Pabllo Vittar reforça sua versatilidade musical em ‘Noitada’

Pabllo Vittar lança nesta quarta, 8, às 21h, seu novo trabalho: Noitada. Trata-se do quinto álbum de estúdio da cantora e conta com as participações de Anitta, Gloria Groove, MC Carol, DJ Ramemes, O Kannalha e MC Tchelinho.

O projeto é composto por 11 faixas e inaugura uma nova era na carreira da artista, trazendo referências noturnas, além de elementos da noite e uma estética sombria. “Eu sou da noite, eu pertenço à noite, assim como eu pertenço à você. Eu pensei muito em te ver e agora que eu estou aqui eu não vou desistir”, diz Pabllo no manifesto de abertura do novo álbum.

Noitada é dividido em blocos que, por meio de cada música, criam uma narrativa baseada na forma como nós nos comportamos na noite, com começo, meio e fim – além do after.

“A cada álbum que eu lanço, busco contar uma história, por exemplo, no meu quarto e último álbum, ‘Batidão Tropical’, eu trouxe uma pegada mais nostálgica, remetendo à minha infância, onde eu pude explorar um ambiente mais solar, do dia e com referências do forró. E agora, com ‘Noitada’, eu trago os elementos da noite, onde nós podemos ser quem e o que quisermos”, explica Pabllo.

A cantora também reforça neste novo trabalho a sua versatilidade ao apresentar músicas em diversos estilos e ritmos musicais, como: pop, funk, brega e eletrônico. “Me sinto muito feliz por trabalhar ao lado de uma artista tão necessária e que não hesita em se posicionar e usar sua voz para defender o que ela acredita. A Pabllo conquistou o seu espaço na música brasileira e é maravilhoso fazer arte com alguém que não tem medo de arriscar, experimentar e sempre está aberta pro novo”, destaca Rodrigo Gorky, produtor do álbum.

Pela primeira vez no Brasil e de forma exclusiva para este álbum, Noitada contou com o recurso “Pre-release Page Experience”, uma funcionalidade do Spotify, disponível apenas na versão mobile, que inclui conteúdos exclusivos em vídeo e outras novidades.

Na noite desta terça, Pabllo realizou uma entrevista coletiva na Avenida Paulista para divulgar o novo projeto.