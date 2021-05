Outro lado dos estúdios

Monique está escalada para “Além da Ilusão”, novela de Alessandra Poggi que, após alguns adiamentos, tem previsão de estreia para meados de 2022 - Foto: Divulgação

A tevê sempre foi o foco da carreira de Monique Alfradique. Curiosa pelos estúdios desde a infância, o sonho de ser paquita virou realidade e, na contramão de diversas assistentes de palco de Xuxa – que acabaram se afastando dos holofotes -, Monique se esforçou para permanecer. Mais de duas décadas depois, a curiosidade continua tão grande que, sem se importar com a função, Monique quer mais é trabalhar e se divertir.

É dessa forma que ela encara sua experiência no concurso de culinária “Mestre do Sabor”. Pelo segundo ano consecutivo, ela assume sua porção comunicadora ao dividir o comando da produção com o “chef” Claude Troisgros e seu fiel escudeiro Batista.

“Achei que fosse ficar mais tranquila neste retorno ao estúdio, mas foi exatamente o contrário. O legal desse formato é não saber ao certo o que vai acontecer durante as gravações. Sofro junto com os participantes a cada nova prova. Assim como em qualquer outro trabalho, me envolvo mesmo”, conta.

O convite para integrar a equipe do “Mestre do Sabor” foi bem inusitado, mas combinou perfeitamente com um dos maiores “hobbies” de Monique: assistir aos mais diversos tipos de “talent-shows”. “São os meus favoritos. Então, fazer parte de uma produção deste porte é sensacional”, garante. As gravações da temporada passada foram “atropeladas” pela pandemia de coronavírus, que atingiu os últimos episódios da disputa: o público teve de ser dispensado, a equipe técnica diminuiu drasticamente, o uso de máscaras e outras medidas de segurança foram impostas e o programa acabou ficando menos tempo no ar.

Em 2021, apesar das limitações seguirem firmes, Monique e todos os envolvidos no programa estão mais familiarizados com esse novo jeito de se fazer tevê em meio a uma crise sanitária. “Ainda não é possível abraçar ninguém. Mas, seguindo todos os protocolos, a gente consegue chegar até a casa das pessoas e oferecer entretenimento, pratos e histórias incríveis”, valoriza.

A convivência com cozinheiros premiados e de diversos estilos acabou influenciando a vida de Monique fora dos estúdios. Nos momentos em que está em casa, ela tem se aventurado mais do que de costume pela cozinha. “Era um ambiente estranho dentro da minha própria casa. Acabava sempre pedindo comida ou fazendo coisas mais rápidas. Agora tenho feito pratos mais complexos”, jura.

Boa parte dessa curiosidade vem da vontade de reproduzir as criações de seus participantes favoritos. Embora não possa declarar torcida, é fato que, ao conhecer melhor as histórias e o talento dos “chefs” em competição, ela acaba se afeiçoando mais a alguns dos concorrentes. “O programa acaba promovendo algumas transformações interessantes. Tem gente que começa muito tímida e vai se revelando ao longo da temporada. Estou sempre de olho em tudo”, explica.

Natural de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Monique tem orgulho da história que vem construindo na tevê. Dos três anos que passou ao lado de Xuxa e de outras paquitas, ela acredita que aprendeu o quanto disciplina e comprometimento são importantes para prosperar no vídeo. Aos 35 anos, Monique já fez suas maldades na pele da ardilosa Priscila da temporada 2003 de “Malhação”, como também viveu a doçura das mocinhas em tramas como “A Lua Me Disse” e “Beleza Pura”. Porém, foi na comédia que a atriz realmente se descobriu.

Em produções como “A Secretária do Presidente”, “A Vila” e “Partiu Shopping”, ela teve a oportunidade de contracenar com grandes nomes do humor e encontrar seu próprio “timing” cômico. “Não foi algo premeditado, mas fui gostando de me envolver com produções de humor. Rir é sempre muito libertador”, avalia. Curtindo o momento apresentadora, Monique já tem data para voltar a atuar na tevê. Ela está escalada para “Além da Ilusão”, novela de Alessandra Poggi que, após alguns adiamentos, segue na fila da faixa das seis e tem previsão de estreia para meados de 2022.