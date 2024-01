Outras vidas

Interpretar personagens que já vividos por outros atores é comum na trajetória de Alexandre Borges. Em “Ti-Ti-Ti”, ele encarnou o estilista Jacques Léclair, interpretado por Reginado Faria na primeira versão do folhetim. Pouco tempo depois, integrou o elenco de “Haja Coração”, em que reviveu Aparício Varela, personagem que foi defendido por Paulo Autran em “Sassaricando”. Agora, para engrossar a lista, ele retorna às novelas como o sedutor Pedro de “Elas por Elas”, que originalmente se chamava Carlos e foi interpretado por Herson Capri.

“É muito bom revisitar essas obras, mas com depoimentos pessoais de cada ator. O que você tem internamente para emprestar para a obra? Como você lê esse personagem? O que aquele personagem está dizendo para você? Remake nunca é igual. Estamos sempre fazendo novas leituras”, explica.

Na história das seis, Pedro é o irmão mais velho de Natália, papel de Mariana Santos. Ele quer que a irmã esqueça a obsessão em descobrir quem matou Bruno, de Luan Argollo, irmão deles. Ao se aproximar das amigas da irmã, ele acaba se envolvendo com Taís, interpretada por Késia. “Ele traz essa imagem do irmão preocupado. Ele já perdeu um irmão e sente que está perdendo a irmã em vida também, por conta dessa obsessão. Ele dá esse apoio esperando que ela melhore”, afirma.

A trama de “Elas por Elas” marca seu retorno às novelas após quase cinco anos. De que forma esse enredo chamou sua atenção para voltar aos folhetins?

Esse personagem tem uma pegada mais dramática. Era uma coisa que eu estava há algum tempo sem fazer. Venho muito pelo lado da comédia e do humor. Além disso, a novela tem esse suspense e mistério que envolve a morte do próprio irmão. Tudo isso me seduziu rapidamente. Senti uma certa conexão pessoal com todo esse enredo.

Como assim?

Sou de uma família numerosa de irmãos. Tenho oito mulheres na minha família. E esse personagem traz muito o amor do irmão, carinho, cuidado e preocupação. Ele convive com o trauma dessa morte porque ele também perdeu um irmão. Mas está preocupado com a saúde mental da irmã. Ele sente que também está perdendo a irmã em vida. Ele faz de tudo para ela entender que foi um acidente e seguir a vida dela.

Uma das suas grandes parceiras de cena é a Mariana Santos. Como está sendo esse entrosamento diante das câmeras?

A Mariana tem a comédia muito intrínseca nela. Então, todo esse enredo poderia ficar muito pesado, mas ela consegue dar uma leveza para a história que não fica com toda essa dramaticidade. Não fica uma coisa para baixo. Ela é uma atriz que consegue diversificar e isso é muito natural nela. Inicialmente, o papel seria da Mônica (Iozzi), mas ela não pôde seguir por questões de saúde. Ficamos na torcida para que ela continuasse, mas não rolou. Mas a chegada da Mariana foi muito boa também.

Sua última novela foi “Verão 90”, que foi ao ar em 2019. Como tem sido essa retomada aos estúdios dos folhetins?

Eu estava com saudade de fazer novela. É muito legal voltar. É cansativo? É sim, mas tem de ser assim. É um trabalho muito grande. Mas cansativo realmente é pegar um ônibus 5 da manhã, depois pegar um trem e levar duas horas para chegar ao trabalho. O mundo artístico tem um diferencial que é lidar com o emocional, a criação e a expectativa.

Como assim?

Estamos falando para milhões de pessoas. Estamos aqui para entreter, para divertir as pessoas e emocionar. É uma responsabilidade muito grande, porque é bastante tempo no ar. Então, a pessoa gosta de seguir aquilo. A gente faz com muito amor e carinho e precisamos viver a expectativa de entender como o público irá reagir a tudo isso e esperar a reação. Ainda acho ver novela ao vivo em um horário especifico uma experiência muito única. A adrenalina de milhões de pessoas vendo a um mesmo produto. Claro que hoje temos o streaming, que também é uma opção bacana.

Além de “Elas por Elas”, você também esteve no remake de “Ti-Ti-Ti” e “Haja Coração”, que foi uma releitura de “Sassaricando”. Como está sendo encarar mais uma adaptação em seu currículo?

Sempre são trabalhos de muita responsabilidade. Remake, na verdade, é uma grande homenagem a grandes obras. Mas com toques de novidade. Isso é muito comum para os atores de teatro. Os grandes clássicos dos teatros estão sendo adaptados há anos e séculos. Cada vez de uma forma nova e com atores novos. “Hamlet” nunca será igual. Sempre será algo novo, baseado em que cada ator tem dentro para emprestar pra essa obra. Todos esses remakes trazem a base de pessoas que foram importantíssimas para a televisão. Eles criaram o que é dramaturgia e tevê.

Você chegou a ter contato com algo da trama original durante a preparação para a novela?

A gente fez uma preparação aqui nos Estúdios Globo mesmo. Em remake, eu prefiro viver o agora. Não fico muito preso ao que foi feito porque aquilo retratou um momento e uma outra época. Tem a subjetividade do ator, o tom. Acho importante tratar a obra como se fosse inédita. E “Elas por Elas” é realmente um pouco inédita. Tem adaptações de trama e novos personagens. A direção tem sido fundamental para todo esse processo também.

De que forma?

A Amora (Mautner) traz uma visão muito moderna para a direção da novela. Ela já revolucionou bastante a dramaturgia. Ela me lembra muito o Jorge Fernando em “Ti-Ti-Ti”. Ele propunha as coisas e eu ficava pensando: “como vou fazer isso?”. Era cada coisa sensacional e a Amora traz isso, sabe? Fico estarrecido com tanta imaginação, tanta opção que ela dá em cena e coloca você na corda bamba do inesperado, artisticamente falando. Tenho muito a chance de sair do tradicional.

“Elas por Elas” – Globo – De segunda a sábado, às 18h30.

Além-mar

Além de “Elas por Elas”, Alexandre Borges também pode ser visto na série “Codex 632”, coprodução internacional do Globoplay com a RTP e a SPi. Com seis episódios, a produção contou com gravações no Rio de Janeiro e em Lisboa. “Tive a alegria de fazer meu primeiro trabalho audiovisual em Portugal nessa coprodução maravilhosa. É muito emocionante atravessar o Atlântico para fazer um trabalho desse nível e com essa importância. É muito bom conhecer novas formas de mercado e de trabalho”, valoriza.

Na história, ele interpreta Nelson Moliarti, administrador da Fundação Histórica Américo Vespúcio. O personagem faz uma misteriosa e tentadora oferta de trabalho ao protagonista Tomás, interpretado por Paulo Pires. “Meu personagem é um homem interessado na história e no lucro que a história traz. É bacana quando você faz um personagem que não é o que verdadeiramente mostra à primeira vista. Tem muito por trás do que ele esconde, do que está no subtexto”, afirma Alexandre.

Parceria afinada

A trama de “Elas por Elas” foi responsável por popularizar o icônico personagem Mario Fofoca, que foi interpretado pelo saudoso Luis Gustavo na versão original da década 1980. Alexandre chegou a contracenar com o veterano ator no remake de “Ti-Ti-Ti”, em que Luis Gustavo reviveu o atrapalhado detetive e Alexandre viveu o estilista Jacques Leclair. “O Luis fez personagem icônicos e que ficaram marcados na memória de todos. Em ‘Beto Rockfeller’, ele revolucionou o que era fazer novela. Era o amor em pessoa. Sinto muita falta dele”, relembra.

Instantâneas

Entre 1993 e 2015, Alexandre foi casado com a atriz Júlia Lemmertz.

O ator também esteve no elenco de “Amor Perfeito”, em que viveu o presidente Juscelino Kubitschek.

Alexandre viveu em Portugal durante um ano e meio, entre os seus 22 e 23 anos.