Oswaldo Montenegro traz composições novas e clássicas para show em Americana

O músico Oswaldo Montenegro se encontra com o público de Americana e região nesta sexta-feira. Mais do que um show, o artista sobe ao palco do Teatro Paulo Autran com a proposta de estabelecer um diálogo com a plateia. A realização do espetáculo, chamado “Lembrei de Nós”, é do Teatro GT e conta com parceria do LIBERAL.

Oswaldo Montenegro se apresenta sexta-feira no Teatro Paulo Autran – Foto: Daniela Santos / Divulgação

Oswaldo Montenegro contou à reportagem que é uma alegria retornar para Americana, cidade onde ele disse ter uma plateia musical e sensível. Em seu show intimista, Montenegro vai bater papo com o público, atender a pedidos e contar casos sobre sua longa trajetória, transformando assim o momento num encontro especial entre artista e plateia.

“Fui criado nas serenatas de Minas Gerais e passo a vida buscando aquela sensação de troca, de afeto. O show é isso! Converso com o público, atendo a pedidos… tem que ser mais do que um espetáculo, tem que ser um encontro”, defende o artista.

Revezando a viola, o violão e o piano, Oswaldo Montenegro traz um repertório repleto de clássicos. Estão no roteiro “Lua e Flor”, “A Lista”, “Bandolins”, “Estrelas”, “Estrada Nova” e outras canções que marcaram a carreira do artista. Ele também apresenta ao público seus lançamentos, como a música que dá título ao show e outras novas composições. Em seus versos, conta histórias sem tirar conclusões, preferindo perguntas e reflexões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A música ‘Lembrei de Nós’ é sobre o amor não acontecido, o futuro do pretérito. O que poderia ter sido e não foi. E, por não ter rolado, não traz nem as manchas nem as belezas do que realmente foi vivido. ‘Não há segredo nenhum’ é uma música de incentivo à alegria. Fiz em um momento de dor da minha namorada. Não sabia como alegrá-la, então compus a canção. Acho que deu certo!”, explicou sobre duas de suas novas canções.

Versátil, Oswaldo Montenegro compõe de músicas a trilhas sonoras, passando por filmes e peças de teatro. Com ampla bagagem, segue criando e experimentando nas mais diversas linguagens artísticas. “Quero fazer muitas coisas. Estou na estrada em uma enorme turnê, o que para mim é sempre um prazer. Tenho muitas músicas inéditas para lançar e vou continuar produzindo material audiovisual para o nosso canal do YouTube e redes sociais. Já temos lá inúmeros clipes, quatro longas-metragens de ficção, algumas séries e ainda várias ideias já em processo de pré-produção”, revela o artista.