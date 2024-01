Oscar olha para grupo de diretores que começa a abrir espaço entre veteranos

O Oscar está ganhando novos ares. Não se trata de cineastas exatamente novatos. Mas eles apostam em uma nova forma de fazer cinema. São vários os nomes que despontam, pelo ineditismo ou pela renovação que representam no ofício.

Ainda que não tenha sido indicada entre os diretores, Greta Gerwig é a maior responsável pelo fenômeno Barbie, que concorre a Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado. Outro nome é Yorgos Lanthimos. Pobres Criaturas é uma grata surpresa do Oscar 2024. Desbancando Barbie, se garantiu como segundo mais indicado e concorre em 11 categorias.

Da velha-guarda, de remanescentes para este ano ficam Martin Scorsese, indicado a Melhor Diretor por Assassinos da Lua das Flores, e Hayao Miyazaki, com O Menino e a Garça, que concorre por Melhor Animação. Esse vácuo abriu uma janela de oportunidade.

Christopher Nolan não é exatamente um novato, mas nunca venceu um Oscar de direção ou roteiro – ao que tudo indica, este é o ano dele. E não por falta de merecimento. Embora Oppenheimer pertença ao gênero dos filmes biográficos, alcançou as 13 indicações para o Oscar mais pelo formato que pela história.

Pulverização

Agora é ver como a Academia de Artes e Ciências de Hollywood vai recompensar os indicados. Inegavelmente, há chance de Oppenheimer fazer o rapa na premiação. Mas pode haver espaço para Jonathan Glazer com Zona de Interesse – que também concorre a Melhor Filme e talvez seja o favorito a Filme Internacional.

O que dificulta uma pulverização maior de prêmios é que boa parte da competição entre candidatos menos consagrados ocorre nas mesmas categorias. Por exemplo: Celine Song concorre a Roteiro Original por Vidas Passadas, mas a dupla Justine Triet e Arthur Harari, de Anatomia de uma Queda, também. Triet é a única mulher na disputa por Melhor Direção e enfrenta Glazer, Yorgos, o veterano Scorsese e o possível vencedor Nolan.

De toda forma, as indicações apontam para um lugar de atualização do cinema, onde figuras diferentes podem surgir. Em 2023, a tendência já era notada, com a vitória de Daniel Kwan e Daniel Scheinert por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

Erro

Uma das principais surpresas deste ano foi a indicação de America Ferrera a Melhor Atriz Coadjuvante por Barbie. Mas Margot Robbie não recebeu o que seria uma merecida indicação a Melhor Atriz.

Outra ótima notícia é a indicação de Lily Gladstone como Melhor Atriz por Assassinos da Lua das Flores. A primeira mulher de origem indígena dos EUA a ser indicada na categoria é definitivamente o destaque do arrastado filme.

Digno de menção, também, é Robert Downey Jr. Em reposicionamento de carreira, após uma década marcado como O Homem de Ferro da Marvel, ele concorre a Melhor Ator Coadjuvante pela performance em Oppenheimer.

Inadmissível, porém, foi Pedro Almodóvar ser esnobado. O cineasta espanhol lançou o excelente Estranha Forma de Vida, com Pedro Pascal e Ethan Hawke em atuações memoráveis e cinematografia magnífica para reimaginar o velho oeste, mas não recebeu nenhuma indicação. Erro crasso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.