Oscar: o que acontece em caso de empate na votação da cerimônia

O que acontece em caso de empate no Oscar? Quando mais que um concorrente recebe a mesma quantidade de votos em uma categoria, há mais de um vencedor naquele ano. Um exemplo recente em que isso aconteceu se deu em 2013, quando A Hora Mais Escura e 007: Operação Skyfall dividiram o Oscar de melhor edição de som.

Naquela cerimônia, a categoria foi apresentada por Mark Wahlberg ‘ao lado’ de uma animação pré-gravada do ursinho Ted (Seth MacFarlane). “E o Oscar vai para… Nós temos um empate”. Diante da possibilidade de o público pensar ser uma piada da dupla de comediantes, Wahlberg destacou: “Sem brincadeira, nós temos um empate”.

Ele fez o anúncio do primeiro Oscar para Paul N. J. Ottosson, de A Hora Mais Escura. Só depois que o ganhador fez seu discurso, o apresentador voltou ao microfone e anunciou o filme 007 como o segundo vencedor, e Per Hallberg e Karen Baker Landers receberam a estatueta.

Outros casos de empate na história do Oscar

Talvez a principal ocasião em que um empate tenha acontecido seja na categoria de melhor atriz em 1969, quando Katharine Hepburn (O Leão no Inverno) dividiu a conquista com Barbra Streisand (Funny Girl).

Na categoria de melhor ator, o mesmo ocorreu em 1932, quando Fredric March (O Médico e o Monstro) e Wallace Berry (O Campeão) tiveram a mesma quantidade de votos.

Em 1950, quando So Much for So Little e A Chance to Live empataram como melhor documentário de curta-metragem, em 1987, com Artie Shaw: This Is All Youve Got e Down and Out In America empatando como melhor documentário, e em 1995, quando Trevor e Franz Kafkas Its A Wonderful Life dividiram como melhor curta-metragem.