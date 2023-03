Oscar 2023: Brendan Fraser leva melhor ator graças a transformação em ‘A Baleia’

Brendan Fraser venceu o Oscar de melhor ator neste domingo, 12. Ele passou por uma transformação radical (que rendeu inclusive o Oscar de melhor maquiagem ao filme) para viver o protagonista que luta contra a gordofobia e a homofobia em A Baleia.

Fraser estava com os olhos marejados e visivelmente emocionado. O prêmio, assim como outros anteriormente recebidos na temporada, foram vistos como uma “volta por cima” em sua carreira, após alguns anos afastado de produções aclamadas pela crítica.

Os indicados ao Oscar de melhor ator em 2023:

– Austin Butler (Elvis).

– Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin).

– Brendan Fraser (A Baleia).

– Paul Mescal (Aftersun).

– Bill Nighy (Living).

Aplaudido por jornalistas

Brendan Fraser foi aplaudido de pé por jornalistas na sala de imprensa do Oscar 2023, na qual todos os vencedores passam para uma entrevista coletiva após receber o prêmio, e na qual o Estadão estava presente.

Respondendo aos repórteres, o ator admitiu que, apesar do favoritismo, demorou para que caísse sua ficha: “quando ouvi meu nome ser anunciado como vencedor, eu duvidei no início. Aí, pensei que teria de ir até o palco e dizer algo”. No palco, Fraser fez seu discurso de agradecimento com os olhos marejados e visivelmente emocionado.

Sobre o convite para viver o protagonista de A Baleia, comentou: “quando li o roteiro, fiquei tocado e assustado pela sua força. Darren Aronofsky, diretor disse que teria de criar o corpo de Charlie no meu. Assim, meu trabalho foi o de criar o mundo interno, a intimidade de Charlie”.

“Esse Oscar realmente pesa um pouco, acreditem, mas espero que me ajude a conseguir um novo trabalho”, afirmou, com otimismo. Ao deixar a sala, novamente emocionado, voltou a ser aplaudido de pé pelos jornalistas.