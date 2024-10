‘Os Simpsons’ chegou ao fim? Série exibe ‘último episódio’ após 35 anos

Após 35 anos, a série Os Simpsons chegou ao fim. Ou, pelo menos, é isso que os criadores quiseram fazer com que o público acreditasse na estreia do primeiro episódio da 36ª temporada do seriado, que foi ao ar no último domingo, 29, nos Estados Unidos.

O “final da série” começou com a apresentação de um dos ex-roteiristas, o comediante Conan OBrien, fazendo uma apresentação no estilo Oscar para personagens da produção. “A Fox decidiu acabar com Os Simpsons. Este programa foi uma parte tão especial do início da minha carreira, então estar aqui significa o mundo para mim. Além disso, deixei um suéter na sala dos roteiristas em 1993, esta é a única maneira de me deixarem recuperá-lo”, afirmou Conan.

O apresentador fez menção a episódios “polêmicos” da série e disse que “a Fox vem tentando acabar com isso há anos”, segundo informações da Variety. O personagem mencionou capítulos “clássicos”, como Bart, o Destemido e Little Big Mom, que traz a morte de Homer – segundo o comediante, episódios inicialmente concebidos como o “final da série”.

Conan, então, anuncia que os roteiristas do “último episódio” de Os Simpsons haviam empregado inteligência artificial para criar o roteiro. O capítulo recebeu o nome de O Aniversário de Bart. O resultado do roteiro feito com IA ficou recheado de clichês, também conforme a Variety. Em O Aniversário de Bart, Sr. Burns morre, o diretor Skinner se aposenta da Escola Primária de Springfield e o Bar do Moe é fechado.

Ao final, porém, Bart aparece em casa e descobre que está prestes a completar 11 anos – o que nunca pode acontecer na série. O menino se recusa a apagar as velas, é “estrangulado” por Homer e a tela reinicia, mostrando Bart fazendo 10 anos novamente.

O “episódio final” contou com a participação de diversas celebridades, incluindo Tom Hanks, que, segundo a Variety, ficou “muito chateado” ao saber que este não era o fim da série. Também houve cenas que parodiavam produções famosas, como The Sopranos, Breaking Bad e Succession.

No Brasil, Os Simpsons está disponível no catálogo do Disney+ até a 35ª temporada, que estreou nos EUA no ano passado. Ainda não há previsão de estreia da 36ª temporada da série e do “episódio final” no País.