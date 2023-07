‘Os Outros’: Globoplay confirma que série vai ter 2ª temporada

A Globoplay confirmou que Os Outros ganhará novos episódios em uma 2ª temporada. Ainda não se sabe a data de estreia ou quantos capítulos a série terá. No Twitter, a plataforma de streaming da Globo replicou uma declaração de Adriana Esteves sobre o tema durante o Altas Horas do último sábado, 8.

“Para quem não sabe, já está definido que vai ter a próxima temporada”, afirmou a atriz. Segundo informações do site Gshow, ainda não há data prevista para o início das gravações.

Os Outros – 2ª temporada

A previsão de uma 2ª temporada já havia sido anunciada há algumas semanas, mas a notícia ganhou força com a disponibilização do último episódio da temporada de estreia na última sexta, 7, no Globoplay.

Os Outros tem início com uma briga entre dois adolescentes em um condomínio no Rio de Janeiro. A partir daí, uma trama de discussões, traições e crimes envolve os moradores do local.

Na temporada de estreia, trouxe nomes como Adriana Esteves, Milhem Cortaz, Drica Moraes e Eduardo Sterblitch no elenco.