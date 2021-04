Os melhores inimigos que já passaram pela sua TV

Todo protagonista tem o seu vilão. Aquele que sempre tem um plano do mal para colocar em prática e precisa ser detido a qualquer custo. Essa relação tão antiga pode ser reconhecida em vários desenhos e filmes até hoje e, por mais que sejam inimigos, um não vive sem o outro. Com cenas cômicas, diálogos clássicos e aventuras de tirar o fôlego, essas duplas conseguem arrancar desde boas risadas do público até suspiros depois de uma batalha épica. Para relembrar alguns dos melhores inimigos que já conhecemos por aí, tanto em filmes, séries e até vídeo games, preparamos uma lista recheada de planos maléficos, vingança, lutas e risadas.

Coyote e Papa-Léguas

Essa clássica dupla de inimigos nasceu em 1949 e nela podemos ver as intermináveis tentativas do Coyote de capturar Papa-Léguas e finalmente matar a sua fome. Porém a rápida e sortuda ave sempre consegue escapar das armadilhas do carnívoro, que ficam cada vez mais mirabolantes.

Frajola e Piu-Piu

Quem nunca ouviu a frase “eu acho que eu vi um gatinho”? Esse famoso bordão é uma fala icônica de Piu-Piu, um canário que tem como super-vilão o invejoso gato Frajola. O felino não gosta da atenção que sua dona, Vovó, dá à ave e sempre busca formas de se livrar dela. Os dois fazem parte da turma dos Looney Tunes e mesmo que Frajola odiasse tanto Piu-Piu, esse ainda buscava um pouco de paciência e bondade para ajudar o gato a sair de suas próprias enrascadas.

Tom e Jerry

Clássico atemporal, Tom e Jerry divertiu crianças e adultos ao longo dos anos em que foi exibido na TV em vários canais. A dupla de inimigos mais amada do Brasil, Tom e Jerry nem precisa de falas para agradar ao público. O humor pastelão explora cenas absurdas e humor físico enquanto o gato Tom tenta pegar, de qualquer forma, o rato Jerry. Nem imaginamos quantas ratoeiras foram desenhadas ao longo dos anos de produção. Mudando um pouco de cenário, mas conservando a rivalidade entre os inimigos, no novo live action Tom e Jerry: O Filme, os dois invadem o nosso mundo, unindo pela primeira vez a dupla animada com atores de verdade. Tom é contratado para se livrar de Jerry em um luxuoso hotel, pois um importante casamento está prestes a acontecer no local. Porém, os dois descobrem que há um inimigo maior em comum, a única coisa capaz de fazer essa dupla se unir e trabalhar juntos. O filme já chegou ás plataformas digitais para aluguel e compra premium no dia 30 de março! Clique aqui para saber mais.

King Kong e Godzilla

A primeira briga entre os dois monstros foi em 1963 e depois de todos esses anos, vai filme, vem filme, eles ainda não se acertaram e continuam a ser os maiores – pelo menos em tamanho – inimigos das telonas. Agora, por que eles estão brigando? Bom, na mais nova produção dessa batalha que ainda chegará às telas brasileiras, Kong está buscando seu verdadeiro lar, mas seu caminho cruza com o Godzilla enfurecido. Uma luta movida por forças ocultas deixa um rastro de destruição na terra e indícios de um mistério ainda maior que o macaco e o lagarto.

Sub-Zero e Scorpion

Tão iguais, mas ao mesmo tempo tão diferentes. Dois personagens memoráveis do icônico jogo Mortal Kombat são inimigos de carteirinha. Mas esse ódio vem de antes, já que o clã dos dois ninjas também é inimigo há muitos anos. Porém o ódio mortal entre os dois existe por conta de uma mentira contada pelo feiticeiro Quan Chi no jogo MK Mythology: Sub Zero. O bruxo contrata os dois clãs para pegar o Mapa do Templo dos Elementos, onde estava sendo guardado o amuleto do Deus Shinnok, um dos principais vilões da franquia, e promete destruir o clã do ninja que falhasse. Nessa aventura, Sub Zero mata Scorpion e Quan Chi aniquila todo o clã do perdedor, mas o feiticeiro, em um ato de má fé, ressuscitou Scorpion como espectro e disse que foi Sub Zero quem matou todos, alimentando assim a rixa entre os dois. Os personagens continuam em kombate no Mortal Kombat 11, game com histórias cinematográficas que tem sua experiência definitiva no Mortal Kombat 11 Ultimate (que inclui o jogo base, os Pacotes Kombate 1 e 2, além da expansão Aftermath).

Rei Gelado e Finn & Jake

Apesar de já ter sido chamado de vilão, hoje o Rei Gelado é um personagem querido pelos fãs de Hora de Aventura por conta de seu passado. A coroa, um dos símbolos do Rei, é também seu maior martírio, pois tirou dele sua sanidade e sua vida, substituindo sua mente de homem comum pela de todos que usaram a coroa antes dele, com conhecimentos milenares do gelo e da neve. Apesar disso, o personagem mostra que ainda tem compaixão ao resgatar a jovem Marceline dos escombros depois da Guerra dos Cogumelos, mesmo tendo que deixá-la depois para construir seu império movido pela vontade da coroa.

Fonte: Warner Bros. Home Entertainment, Inc.