‘Os Banshees de Inisherin’: produção é uma das favoritas ao Oscar

A singela história do fim de uma amizade contada por “Os Banshees de Inisherin” (2023) traz camadas profundas e cheia de significados, tornando-o um dos favoritos do público na disputa pelo Oscar. O longa integra o trio com mais indicações à estatueta, ao lado de “Nada de Novo no Front” (2022) e logo abaixo de “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” (2022). “Os Banshees de Inisherin” está disponível nos cinemas e chega ao Star+ em 22 de março.

A história se passa na ilha irlandesa Inisherin, e uma discórdia a nível local vai ter reflexos na vida dessa comunidade – o rompimento da amizade entre Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson). Colm revela que não quer mais conversar com Pádraic, posição que é reforçada em várias cenas. Aturdido, Pádraic encara a rejeição primeiramente achando que cometeu algum erro, e pede desculpas. Como isso não resolve, sofre um golpe em sua autoestima. Por fim, sem aceitar o término da amizade, vai tentar por diferentes caminhos reatar a relação, provocando a irritação de Colm e elevando a tensão na ilha. O que começou com um rompimento passa a se tornar foco de atos violentos.

OPINIÃO. Parte do encanto do filme se deve à atuação de Colin Farrell, que interpreta um homem simples, satisfeito com sua rotina restrita à ilha de Inisherin, sem ambições, que tem no amigo e nos animais o centro emocional de sua vida. Contudo, a rejeição que sofre e a solidão que acaba confinado o transformam em um homem amargo e vingativo.

Já o Colm de Brendan Gleeson é um personagem que a princípio intriga pela repentina decisão, mas ao longo do filme vai dando pistas de suas angústias. Mais velho que Pádraic, ele sente que a morte se aproxima e entra em crise existencial. Em uma cena marcante, defende que homens entram para a história não por serem gentis com seus semelhantes, mas por seus feitos. Colm culpa sua falta de realizações ao tempo gasto com coisas sem importância como a amizade com Pádraic, que pouco lhe acrescenta de valioso.

É nesse diálogo que outra personagem essencial do longa se mostra como a voz da razão. Siobhán (Kerry Condon), irmã de Pádraic, corrige Colm sobre o século de nascimento de Mozart. Essa correção é cômica e acaba colocando em cheque todo o discurso que Colm acabou de proferir. A própria trajetória de Siobhán também parece indicar a resposta para os conflitos que atormentam os dois homens, apontando para a importância de ampliar os próprios horizontes e enxergar além da ilha. “Os Banshees de Inisherin” não tem uma mensagem simples. É, ao mesmo tempo, uma metáfora sobre a guerra, uma reflexão sobre a solidão e uma defesa das relações. Levando ou não a estatueta principal, vale ser assistido porque toca em temas universais.

“Os Banshees de Inisherin” conseguiu nove indicações ao Oscar – Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante (com duas indicações), Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição.