Orquestra Sinfônica de Americana participa de espetáculo de death metal no Lulu Benencase, nesta sexta

A Orquestra Sinfônica de Americana embarca em uma nova aventura musical, desta vez adentrando o gênero Death Metal. A Orquestra foi convidada pela banda Póstuma para integrar o espetáculo Symphonic Metal Night, que será realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase nesta sexta-feira (12), às 20h.

Os ingressos podem ser comprados através do site entravip.com.br ou na bilheteria do teatro. As entradas variam de R$ 15 (meia-entrada) a R$ 30 (inteira).

No programa, banda e orquestra executam algumas das canções mais emblemáticas dos principais grupos de metal sinfônico em atividade, como Ghost Love Score, do Nightwish; Bring Me To Life, do Evanescence; Chasing The Dragon, do Epica; e Angels, do Within Temptation.

Banda Póstuma convida a Orquestra Municipal de Americana para espetáculo de Death Metal – Foto: Emilian Maia

O formato do concerto é uma homenagem às artistas que as protagonizam, Tarja Turunen, Amy Lee, Simone Simons e Sharon den Adel, respectivamente.

A principal voz da noite será de Bia da Aldeia, vocalista da banda Póstuma. A cantora é reconhecida por dominar o death growl – técnica de vocal que produz o grito “sujo”, rasgado e brutal.

No instrumental da banda estarão os demais integrantes: Júlio Alves (guitarras), Rodrigo Batista (guitarras), Diego Bob (baixo) e Murilo Pasqualino (bateria).

Junto da Orquestra Sinfônica de Americana, a Póstuma também apresentará algumas obras autorais, dentre elas Remission, Delphi, Gaya, Magnólia e Prometeus.

Além disso, a noite terá uma composição feita exclusiva para o espetáculo, a abertura orquestral “Pandora”, de autoria do guitarrista Rodrigo Batista.

A banda também recebe a cantora e compositora Jane Schmetterling como convidada para o Symphonic Metal Night. Recentemente, Jane foi inspirada a compor uma série dramática de canções, intitulada Choices And Shadows, de características bastante afins ao estilo gothic metal.

Serão apresentadas três delas, Years And Tears, X-Me e The Knight Of An Endless Night, sendo as duas últimas, duetos, que exploram o contraste entre a voz lírica e o death growl.

O gênero

O metal sinfônico nasceu nos anos 1990, quando bandas de death metal e gothic metal passaram a incorporar e a dar importância aos elementos da linguagem sinfônica nas composições em si.

A banda sueca Therion é o principal exemplo, logo seguido pelas bandas Haggard (Alemanha), Nightwish (Finlândia) e Within Temptation (Holanda).

Uma característica que logo chamou a atenção, nesse estilo musical, foi o destaque dado a vozes femininas de soprano, de timbre quase operístico, que se contrapõem a intervenções do tradicional estilo de canto death growl (gutural, sombrio).

Banda Póstuma

Póstuma é uma banda brasileira de death metal melódico formada em 2017. Sua lírica exalta a busca por conhecimento e o existencialismo, unida à força de influências do death e thrash metal. Assim como escritores e filósofos, fomentando o que consideram uma música forte e profunda.

Com uma extensa e prolixa gama de influências, o grupo tenta destilar um som inovador, com elementos melódicos provenientes desde o heavy metal tradicional até o contemporâneo.

A banda conta com dois singles com clipe, Remission, lançado em 2021, e Delphi, lançado em 2022.

Espetáculo Symphonic Metal Night

Data e horário: sexta-feira (12), às 20h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) – disponível no site entravip.com.br ou na bilheteria do teatro