Cultura Organização confirma novo The Town em 2025, e Rock In Rio em 2024

Os organizadores do The Town anunciaram neste domingo, 10, em uma coletiva de imprensa, que o festival ganhará sua 2ª edição daqui a cerca de dois anos, em 2025.

Também foram divulgadas as novas datas para o Rock in Rio em edição especial de 40 anos do festival, em 2024. Os fãs do evento já podem começar a se preparar para curtir os shows que acontecem nos dias 13, 14, 15 (sexta a domingo) e 19, 20, 21, e 22 de setembro (quinta a domingo).

Foi maior do que imaginávamos

O anúncio oficial do próximo The Town foi feito em um encontro com imprensa e patrocinadores neste domingo, 10, na Cidade da Música, em Interlagos.

“Não esperávamos que seríamos tão bem acolhidos – e assim, rapidamente” , disse Roberta Medina, vice-presidente da organização do festival, ao justificar o sucesso da 1ª edição, que termina neste domingo. “A reação do público foi maior do que imaginávamos”, completou.

Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, disse que o sentimento dele ao promover a 1ª edição do Festival paulistano é o mesmo de 40 anos atrás, quando criou o evento carioca.

“Minha família foi perseguida pela ditadura. E, naquele momento, eu queria ver os jovens felizes, assim como fiz aqui em São Paulo, agora. O mundo anda muito estranho”, disse.

No mesmo evento, a família Medina anunciou a edição de 40 amos do Rock in Rio, em setembro de 2024.

A organização ainda apresentou alguns números que consideraram como um “sucesso comercial” do evento: público de quase 500 mil pessoas, 70 mil Chopps vendidos, 300 mil downloads do aplicativo oficial e 146 horas entre os assuntos mais comentados no Twitter. Ainda de acordo com a organização, 237 mil pessoas foram e voltaram do evento usando trem, e 210 mil usaram ônibus expresso.

“Foi um sucesso, funcionou muito bem”, disse Roberta Medina. O prefeito Ricardo Nunes, também presente na coletiva, concordou. No primeiro dia de The Town, a reportagem do Estadão mostrou problemas nessa operação.

Os jornalistas não puderam fazer perguntas aos organizadores.

Segundo a organização, a pré-venda dos ingressos para o Rock In Rio começará em breve. Detalhes sobre a programação, horários e quais artistas virão para a celebração ainda não foram confirmados.