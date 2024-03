Oppenheimer é favorito na corrida pelo Oscar; entenda

A despontada de Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, o coloca no posto de favorito para levar estatuetas nas principais categorias da 96ª edição do Oscar. A confirmação, ou não, do filme como o grande vencedor acontece na noite deste domingo (10), com transmissão pela TNT e pela plataforma de streaming Max, da HBO.

Filme bibliográfico do “pai da bomba atômica” deve ser o grande premiado da noite – Foto: © Universal Pictures. All Rights Reserved

O Oscar representa a linha de chegada de um percurso. O evento da academia marca o fim da temporada das premiações, das quais Oppenheimer levou as principais categorias. A produção foi premiada como melhor filme no Globo de Ouro, BAFTA e Critics Choice Awards.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Rodrigo Lara, graduado em Cinema e Audiovisual e especializado em Produção de Conteúdo Multiplataforma, existem premiações que são relevantes para a percepção do favoritismo dos indicados ao Oscar. “Porém, as premiações têm um corpo de votantes muitas vezes diferentes dos que irão votar no Oscar”, pontuou.

Ele aponta que o termômetro mais importante da disputa pelo Oscar acontece através dos vencedores do Prêmio do Sindicato de Produtores da América, o PGA (Producers Guild’s Awards). Oppenheimer foi um dos grandes vencedores da premiação deste ano.

“Para ter dimensão desse favoritismo, desde que foi criado, o PGA acertou 24 dos últimos 34 vencedores do Oscar de Melhor filme, inclusive os últimos cinco vencedores”, contou Rodrigo.

Especialista, Rodrigo Lara analisa o favoritismo do longa de Christopher Nolan e aponta possíveis gargalos na premiação – Foto: Lucas Ardito/Liberal

No entanto, mesmo tendo indício de uma possível vitória, o sistema de votação para a categoria “Melhor Filme” pode ser um gargalo para Oppenheimer. “O Oscar de melhor filme costuma quebrar os favoritos e revelar algumas surpresas, principalmente quando a disputa parece concentrada em dois filmes”, disse o especialista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele explica que a academia mantenedora do Oscar é composta por cerca de 10 mil membros elegíveis e, em regra, eles votam dentro de sua categoria de atuação, ou seja, atores votam em atores e diretores em diretores. Mas nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional todos podem votar e o mecanismo é diferente.

“Essas categorias adotam o voto preferencial, ou seja, o voto é dado ranqueando do mais favorito ao menos favorito entre os 10 indicados. A partir disso, a apuração busca um consenso no resultado até que um filme apareça com 50% mais 1 na melhor posição possível”, esclareceu.

Segundo Rodrigo, por isso, muitas vezes, o segundo filme favorito da maioria acaba sendo o grande vencedor.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Qual o impacto disso neste ano? Pelos prêmios já entregues em 2024 a disputa e as torcidas estão mais fortes entre ‘Oppenheimer’ e ‘Assassinos da Lua das Flores’. Essa polarização pode levantar os votos de “Anatomia de uma Queda” e “Belas Criaturas”, que agradam quase a totalidade dos votantes”, disse.

Na visão de Rodrigo, se para fazer uma “aposta” de ganhador com base nesse cenário, “Anatomia de uma Queda” levaria a principal estatueta e desbancaria Christopher Nolan.

A falta de indicação de Margot Robbie

Margot Robbie ficou de fora da categoria “Melhor Atriz” por “Barbie” – Foto: Courtesy Warner Bros. Pictures

A atriz Margot Robbie, intérprete de Barbie, não foi indicada à categoria de Melhor Atriz, o que gerou certa comoção nas redes sociais. A falta de indicação pode ter ocorrido por causa da forte concorrência.

“Penso que na reta final foi superada pela veterana Annette Bening, que já teve cinco indicações e nunca foi premiada, uma das grandes injustiças do Oscar”, disse Rodrigo. No entanto, ele aponta que Margot já tem três indicações ao Oscar e é uma das atrizes mais promissoras da sua geração, e que ainda deve ganhar sua estatueta no futuro.

“O que mais surpreendeu em relação a ‘Barbie’ foi a não indicação de Greta Gerwig na categoria de direção”, disse. Para Rodrigo, a roteirista merecia o reconhecimento através de uma indicação pelo fenômeno que a produção se tornou.

“Infelizmente, apesar dos avanços nos últimos anos com as premiações de Jane Campion (2021) e Chloé Zhao (2020), até hoje, em 96 edições do Oscar, somente nove mulheres foram indicadas na categoria de direção e apenas três venceram”.

As apostas do especialista

Rodrigo Lara contou ao Caderno L seus favoritos nas principais categorias do Oscar 2024. Confira:

Melhor Filme: “Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer

Melhor Filme Internacional: “Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer

Melhor Diretor: Yorgos Lanthimos, por “Belas Criaturas”

Melhor Ator: Colman Domingo, por “Rustin”

Melhor Ator Coadjuvante: Robert Downey Jr, por “Oppenheimer”

Melhor Atriz: Sandra Huller, por “Anatomia de uma Queda”

Melhor Atriz Coadjuvante: Da’Vine Joy Randolph, por “Os Rejeitados”

Melhor Documentário: “20 Dias em Mariupol”, de Mstyslav Chernov

Melhor Animação: “O Menino e a Garça”, de Hayao Miyazaki

Comentários da redação

“’Oppenheimer’ tem varrido todas as premiações e, portanto, é o grande favorito para levar o Oscar de melhor filme. Mas a minha torcida vai para ‘Anatomia de uma Queda’, simplesmente por ser impecável em tudo que faz, com críticas certeiras sobre masculinidade frágil e sobre a imprecisão das ‘provas’ usadas para se decidir se uma pessoa deve ser condenada judicialmente ou não”

Rodrigo Alonso, chefe de reportagem

“Embora tenha sido indicado em oito categorias, ‘Barbie’ não parece estar entre os favoritos. Claro que os concorrentes têm seus méritos, mas estou na torcida para que America Ferreira volte para a casa com uma estatueta – como esquecer o discurso feminista e realista que marca o clímax do filme? – e Billie Eilish com outra, pela música ‘What Was I Made For?’. O prêmio de melhor design de produção também seria merecido, já que impulsionou a ‘febre rosa’. Mesmo sem Oscares, eu diria que o filme entrou para a história”

Isabella Holouka, repórter

Minha aposta para o Oscar deste ano é ‘Oppenheimer’. Imagino que iremos ver algo parecido com ‘O Regresso’, que em 2016 coroou Leonardo DiCaprio como melhor ator pela primeira vez. Assim, imagino que Christopher Nolan enfim levará a estatueta de melhor diretor, enquanto Cillian Murphy emerge como candidato a melhor ator em sua primeira indicação. Para coadjuvante, destaco Ryan Gosling em ‘Barbie’, especialmente pelo impacto global. No entanto, Robert De Niro (Assassinos da Lua das Flores) e Robert Downey Jr. (Oppenheimer) serão bons adversários.

Lucas Ardito, estagiário