‘Oppenheimer’ e ‘Barbie’ têm trilhas sonoras premiadas no Grammy 2024

Oppenheimer e Barbie, dois dos filmes mais falados e assistidos de 2023, tiveram parte de suas trilhas sonoras premiadas durante a entrega dos prêmios Grammy 2024 neste domingo, 4. Oppenheimer levou a melhor na categoria de Melhor Trilha Sonora Para Mídia Visual (incluindo filme e televisão), pelo trabalho do compositor Ludwig Göransson.

Já Barbie venceu na categoria de Melhor Compilação de Trilha Sonora Para Mídia Visual e na categoria de Melhor Música Escrita Para Mídia Visual, com What Was I Made For?, de Billie Eilish.

Nessa última, também concorriam, pelo filme, as músicas Barbie World, Dance The Night e Im Just Ken. Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda Forever, da cantora Rihanna, fechava a lista.

Canções ligadas ao filme Barbie ainda podem ser premiadas até o fim da noite nas categorias de Gravação do Ano, Música do Ano, Melhor Performance Solo Pop e Melhor Música de Rap.