Cultura ‘Only Murders in The Building’ vai ganhar nova temporada; relembre a série com Selena Gomez

Estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, Only Murders in the Building foi renovada para uma quarta temporada. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da produção no X (Twitter) nesta terça-feira, 3, mesmo dia em que o episódio final da terceira parte foi ao ar.

A série, que chegou a ter a melhor avaliação da história no agregador de críticas Rotten Tomatoes após o lançamento da segunda temporada, é produzida pelo serviço de streaming Hulu. No Brasil, ela é distribuída pelo Star+.

A produção acompanha três vizinhos, Charles, Oliver e Mabel, que se unem por um interesse em comum: o true crime. Only Murders in the Building conseguiu combinar comédia e um roteiro intrigante que logo conquistou o público. Além de estrelar a série, Steve Martin também é um dos criadores.

O grande destaque da terceira personagem foi o anúncio de que Meryl Streep faria parte do elenco. Os vizinhos novamente se uniram para investigar um assassinato – e, ao que tudo indica, um quarto mistério promete ocupar a mente dos moradores do Arconia.

Relembre, abaixo, as três temporadas de Only Murders in the Building.

1ª temporada

A primeira temporada apresentou Charles, Oliver e Mabel, três vizinhos que compartilham um sentimento de solidão, além de um interesse por crimes reais. A vida dos protagonistas muda ao se depararem com o assassinato de Tim Kono, um dos moradores do Arconia. Eles, então, se unem para tentar resolver o mistério e passam a fazer um podcast sobre o crime.

2ª temporada

Uma nova morte passa a assombrar os moradores do Arconia e envolve Mabel diretamente. Os três novamente se unem para desvendar o assassinato de Bunny Folger. O desaparecimento de um quadro e um novo interesse amoroso da protagonista também se mostram pontos essenciais na trama.

3ª temporada

De novo, os protagonistas presenciam um novo assassinato, mas, desta vez, em uma peça de Oliver. Ben Glenroy se apresentava quando chocou a plateia ao cair no palco. Todos os membros da equipe e do elenco são suspeitos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais