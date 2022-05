Online, Feira do Livro da Unesp dá desconto de pelo menos 50% até o dia 8

A quarta edição da Feira do Livro da Unesp começou na manhã desta segunda, 2, e segue até o próximo domingo, 8, de forma virtual, com descontos de, pelo menos, 50% nas obras. São mais de 150 editoras participantes, entre elas, nomes como Companhia das Letras, Todavia e Editora 34.

Para acessar a lista de livro oferecidos por cada editora é fácil. O site da feira tem um espaço em que todas as editoras participantes são listadas, com informações de contato e um botão que redireciona o leitor para a loja virtual da editora escolhida.

Entre as obras da Editora 34, estão Escute as Feras, de Nastassja Martin, que pode ser adquirida com desconto de 50%, por R$ 26,50. Também pela metade do preço, dá para comprar A interessante narrativa da vida de Olaudah Equiano, que sai por R$ 39,00. O livro é considerado um dos mais importantes documentos da história da escravidão, publicado em Londres em 1789 e transformou-se de imediato num libelo contra o tráfico negreiro.

Na editora Cobogó dá para comprar títulos como Medida Provisória: Diário do Diretor, de Lázaro Ramos, sobre o filme que está em cartaz nos cinemas, custando R$ 46,00. O livro Nara Leão: Nara – 1964, sobre o primeiro disco da cantora, lançado em 1964 e escrito por Hugo Sukman, pode ser adquirido por R$ 24,95.

Da Editora Leya, leitores podem adquirir kits como o do livro 1824 – A Alemanha no Brasil, que acompanha caneca e ecobag, custando R$ 80,40. Também tem o livro Os Últimos Czares – Uma Breve História Não Contada dos Romanovs, por R$ 20. O livro do escritor e pesquisador Paulo Rezzutti traz os últimos czares da Rússia imperial, que foram presos e depostos do poder pelos bolcheviques durante a revolução de outubro de 1917 e assassinados em 1918.

Na Martins Fontes dá para comprar o livro Mafalda, Feminino Singular, por R$ 22,45. O livro de Quino reúne tiras da Mafalda em que a personagem questiona o papel e o espaço da mulher no mundo, começando em casa. Já o livro As Três Fugas de Hannah Arendt é um retrato de uma mulher complexa, controversa, com graves defeitos e uma indiscutível coragem. Escrito por Ken Krimstein, está disponível por R$ 42,45.

Na Todavia dá para adquirir por R$ 34,95, A Casa: A História da Seita de João de Deus, de Chico Felitti, sobre os bastidores da seita religiosa criada por João de Deus, acusado de assédio sexual e outros crimes. Também à venda por metade do preço, R$ 48,45, está Portas Fechadas, uma análise abrangente da “crise do coronavírus”, abordando não apenas o impacto na economia global e suas consequências geopolíticas, mas também seus efeitos na ciência, no meio ambiente, na educação, na cultura e no comportamento dos indivíduos.