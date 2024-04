Onde foi gravada a novela das seis, No Rancho Fundo: Lasca Fogo e Lapão da Beirada existem?

No Rancho Fundo, nova novela das seis da TV Globo, tem trama ambientada no sertão nordestino. Mais especificamente, os personagens da história circulam por duas cidades do Cariri: Lasca Fogo e Lapão da Beirada. Elas existem mesmo? E a novela, foi gravada em qual cidade do Nordeste? A seguir, saiba mais sobre o belíssimo cenário exibido no folhetim.

Lasca Fogo e Lapão da Beirada existem na vida real?

A resposta pode desagradar quem já se encantou pelo cenário da novela: Lasca Fogo e Lapão da Beirada são cidades fictícias, inventadas para a novela.

Lasca Fogo é onde fica a humilde fazenda dos Leonel, família protagonista da trama, e a estonteante Gruta Azul. Já Lapão da Beirada é a cidade “grande” da região, que passa a atrair garimpeiros após a descoberta das jazidas de pedras preciosas. Lá estão também o Cabaré Voltagem e o Hotel São Petersburgo.

Onde a novela ‘No Rancho Fundo’ foi gravada?

No Rancho Fundo, apesar de se passar no sertão nordestino, não foi gravada em nenhuma cidade do Nordeste. As imagens externas, em que vemos belos cânions, cachoeiras e paisagens áridas, foram, na verdade, filmadas em Diamantina, cidade localizada no Vale do Jequitinhonha, na região central de Minas Gerais – e cuja história ficou marcada pela exploração das jazidas de diamante, o que se assemelha ao enredo da novela.

O restante das cenas estão sendo gravadas na cidade cenográfica construída em uma área de 6,7 mil metros quadrados nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. As adoráveis ruas do distrito de Lapão da Beirada, por exemplo, foram montadas lá.

Anne Bourgeois, cenógrafa da novela, revelou que o design da cidade foi inspirado em elementos arquitetônicos e decorativos de cidades interioranas do Norte e Nordeste do País, como as construções coloridas e molduras em estilo platibanda.