Onde assistir aos últimos filmes vencedores do Festival de Gramado

A 51.ª edição do Festival de Gramado começou sexta, 11, e segue até o dia 19. Enquanto não se sabe quem é o vencedor da categoria de melhor filme neste ano, veja onde assistir os ganhadores dos últimos cinco anos:

Noites Alienígenas (2022)

Produzido no Acre, gira em torno das consequências que o tráfico de drogas causa à vida de três personagens na região amazônica. Com Chico Díaz e Gleici Damasceno. Na Netflix.

Carro Rei (2021)

Uno (Luciano Pedro) tem a faculdade de compreender a linguagem dos automóveis. Seu tio, Zé Macaco (Matheus Nachtergaele) é um mecânico. Uma lei municipal proíbe que carros com mais de 15 anos de fabricação continuem em circulação, o que põe em perigo a frota de táxis do pai de Uno. Numa trama paralela, um grupo agrícola comunitário desenvolve pesquisas para revitalização do solo. Entre elas, a garota Amora (Clara Pinheiro), que desenvolve uma relação com Uno. Na Globoplay.

King Kong En Asunción (2020)

Um filme de estranhezas. Acompanhamos a trajetória deste personagem, chamado apenas de O Velho enquanto ouvimos a narração de uma entidade – a Morte – falando em guarani. Na Globoplay.

Pacarrete (2019)

Marcélia Cartaxo vive a personagem-título. Ela muda-se de Fortaleza para o interior do Ceará, a pequena cidade de Russas, terra natal do diretor. Vai morar com a irmã mais velha, vivida por Zezita Matos. A empregada da casa é interpretada por Soia Lira. O perfeito encaixe desse trio central é um dos trunfos de Pacarrete. Na Globoplay.

Ferrugem (2018)

A história começa com a visita de uma classe teen a um aquário da cidade. Observam os peixes, brincam e mexem uns com os outros e registram tudo em seus celulares. A tal ponto que o professor Davi (Enrique Diaz) reclama que eles não mais observam o ambiente, apenas o registram para ver depois. Tati é uma dessas garotas. Um dia, um vídeo íntimo que ela fez com o namorado vaza para o grupo de WhatsApp da escola. É o fim do seu sossego. E pode ser o fim de algumas outras coisas também. Na Globoplay.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.