Cultura Olivia Rodrigo faz discurso a favor do direito ao aborto em show

A cantora Olivia Rodrigo se manifestou a favor da permanência da legalização do aborto nos Estados Unidos durante um show em Washington, DC, na noite de quarta-feira, 4.

A discussão tem voltado à tona com a possibilidade da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar a lei que há quase quatro décadas permite que mulheres realizem o aborto legalmente no país.

“Eu não poderia deixar passar a oportunidade de dizer o quanto estou de coração partido com a possível decisão da Suprema Corte de derrubar a lei pró-aborto”, disse a artista.

“Nossos corpos nunca deveriam estar nas mãos de políticos. Espero que possamos usar nossas vozes para proteger nosso direito de ter um aborto seguro, direito que muitas pessoas antes de nós trabalharam tanto para ter”, continou.

Assim como ela, outras artistas tem se manifestado a favor da permanência da lei, como a cantora Phoebe Bridgers, que compartilhou um relato pessoal de quando realizou um aborto em outubro de 2021.

No Twitter, Phoebe revelou: “Fiz um aborto em outubro do ano passado enquanto estava em turnê. Eu fui até o Planejamento Familiar, onde eles me deram uma pílula para abortar. Foi fácil. Todo mundo merce esse tipo de acesso”.