Oktoberfest São Paulo começa no dia 7 e terá atrações musicais

O complexo do Ginásio do Ibirapuera vai se transformar em um “biergarten” alemão entre os dias 7 e 23 de outubro. A São Paulo Oktoberfest vai reunir na capital paulista mais de 30 atrações musicais e 80 opções gastronômicas e uma variedade de estilos de chope, bem à moda alemã.

O lema do festival deste ano será “Tem de Tudo e Para Todos”, a começar pelas atrações musicais. Bandas tradicionais de estilo alemão farão apresentações durante todo o dia, assim como grupos folclóricos, que trazem danças de várias regiões da Alemanha.

A programação conta ainda com shows de peso como o do cantor Silva, que abrirá o evento no dia 7. No dia seguinte, quem se apresenta é o grupo Monobloco; no domingo, 9, é a vez das cantoras Zélia Duncan e Paula Lima.

Entre as opções gastronômicas, a curadoria ficou a cargo do chef Marcos Baldassari, que incluiu no cardápio pratos típicos como joelho de porco com batatas e chucrute e salsichão. E não seria uma Oktoberfest sem o príncipe, a princesa e rainha da festa, eleitos por votação popular.

Serviço

Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361. Ingressos a partir de R$ 50 (bit.ly/spoktoberfest).