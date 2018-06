Oito shows para ver por até R$ 50 durante a semana em SP

Segunda-feira (25)

Leny Andrade e João Carlos Coutinho

Com 20 álbuns lançados, a cantora se junta ao pianista em apresentação especial para comemorar 60 anos de carreira. Clássicos da bossa nova foram escolhidos para o repertório. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, tel. (011) 3111-7000. 2ª (25), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Terça-feira (26)

Garotas Suecas

Fechando temporada de shows, o grupo se apresenta com a formação inicial, incluindo os ex-integrantes Guilherme Saldanha e Sergio Sayeg. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, tel. (011) 3675-1595. 3ª (26), 20h. R$ 15/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Iseo & Dodosound

O projeto da cantora Leire Villanuev com o DJ Alberto García se apresenta pela primeira vez no Brasil. Acompanhados pelo duo de metais The Mousehunters, eles destacam as músicas do disco “Roots in the Air”, com influências do pop e reggae e letras politizadas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, tel. (011) 3871-7700. 3ª (26), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quarta-feira (27)

Amilton Godoy e Deangelo Silva

De gerações distintas, os pianistas fazem show inédito. Temas autorais e composições consagradas da MPB estão no repertório. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, tel. (011) 3095-9400. 4ª (27), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edgar

Depois de participar do novo álbum de Elza Soares, “Deus É Mulher”, o rapper prepara o primeiro show ao lado do produtor e baterista Pupillo Oliveira, da Nação Zumbi, e do músico belga David Bovee. A cantora Céu faz participação especial. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, tel. (011) 3052-0547. 4ª (27) e 5ª (28), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Lia Sophia

Radicada em São Paulo, a cantora e compositora mantém suas raízes fincadas no Pará e em seus ritmos locais. Ela destaca as músicas do álbum “Não me Provoca” (2017), produzido por Pedro Luis. A faixa “Ela” foi gravada com participação especial de Ney Matogrosso. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, tel. (011) 3871-7700. 4ª (27), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quinta-feira (28)

Maria Beraldo

Conhecida por trabalhos com Arrigo Barnabé e a banda Quartabê, a cantora, compositora e clarinetista lança o primeiro álbum solo, “Cavala”. Com produção de Tó Brandileone e da própria artista, o disco tem um lado autobiográfico, partindo do momento em que conta aos pais que é lésbica e passando, por exemplo, pelo nascimento da sobrinha. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, tel. (011) 2168-1776. 5ª (28), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Vox Sambou

Fundindo reggae, hip hop e ritmos do Haiti, país onde nasceu, o artista faz performances em várias línguas. Neste show, ele tem como convidados especiais a cantora Luê e o guitarrista André Sampaio. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, tel. (011) 3871-7700. 5ª (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.