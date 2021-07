Obras glamourizadas

Com reformas em casas muitas vezes de luxo, “Te Devo Essa Brasil” destoa da programação do SBT

Muitos programas de tevê apostam no assistencialismo na busca pela audiência. Nessa prática, alguns, seja em quadros ou até mesmo na própria essência da produção, se dedicam a oferecer reformas em casas ou automóveis. A estreia de Dony De Nuccio no SBT, no “Te Devo Essa Brasil”, de certa forma, aconteceu alinhada a essa proposta. Trata-se, na verdade, da versão brasileira do “Celebrity IOU”, cuja versão mais famosa é a dos Estados Unidos, comandada pelos irmãos gêmeos Drew e Jonathan Scott, famosos pela atuação no “Irmãos à Obra”, do Discovery.

Como se trata de um formato que já existe, o “Te Devo Essa Brasil” precisa seguir as diretrizes determinadas no acordo. O programa, produzido em parceria com o Discovery Networks, estreou em 5 de junho. A exibição no SBT é aos sábados, às 21h30, mas o Discovery Home & Health reprisa os episódios nas quintas-feiras seguintes, às 20h30.

A cada episódio, uma celebridade tem a chance de se mostrar grata a alguém que é ou foi importante em sua vida, oferecendo a reforma. Todos os projetos executados são coordenados e assinados pelo arquiteto Renato Mendonça, que já apareceu na tevê à frente do “24 Horas Pra Redecorar”, no Discovery Home & Health, no ano passado. Durante a transformação, os famosos também colocam a mão na massa, opinando e escolhendo detalhes do projeto.

Nessa “receita”, que tem de ser seguida pela produção nacional, nem sempre a pessoa escolhida para receber o agrado aparenta precisar dele de fato. O que, em tempos de crise econômica e pandemia, pode causar certo desconforto em quem assiste. É claro que não é uma obrigação de nenhuma emissora fazer caridade na televisão, longe disso. Mas, ver ambientes que não precisam passar por uma grande mudança sendo reformados não chega a ser instigante. Essa é uma proposta que até funciona em alguns canais fechados, mas causa certo estranhamento ao ser levada ao ar em uma emissora como o SBT, que segue uma linha mais popular em sua programação.

Em tempos de pandemia e com um número de mortes ainda muito alto em função da covid-19 no Brasil, chama atenção a despreocupação quase geral ali com algumas medidas de segurança. Como o uso de máscaras, por exemplo. Uma situação que repercutiu mal nas redes sociais e que, até por conta da gravidade da pandemia, não deveria ser mostrada em um programa de televisão.

Um ponto positivo de “Te Devo Essa Brasil” é a lista de participantes. Nem sempre os programas da tevê aberta que são produzidos fora da Globo conseguem nomes tão conhecidos. Dony já gravou com Caio Castro, Eliana, Marcos Pasquim, padre Fábio de Melo, Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraísa, entre outros famosos. No entanto, como o foco é mostrar a reforma, não sobra muito tempo para conversar com essas pessoas – a não ser para explicar a relação delas com quem está sendo presenteado. Dony também se mostra bem à vontade e é extremamente carismático. Mas merecia um programa em que sua versatilidade e sua experiência como jornalista pudesse ser melhor aproveitada.