Obra de Lygia Clark ganha portal que reúne mais de 7 mil itens

25 out 2021 às 13:06 • Última atualização 25 out 2021 às 13:19

Foi lançado no último sábado, dia 23, um portal em português e inglês com a obra da artista Lygia Clark, na data em que ela faria 101 anos. Projeto da Associação Cultural Lygia Clark, com apoio do Itaú Cultural, o site www.lygiaclark.org.br reúne mais de 7 mil documentos e foi idealizado por Alessandra Clark, neta da artista, e coordenado por Juliano Werneck. O público terá acesso a vasto material sobre Lygia, como obras, catálogos, material audiovisual, cartas e materiais inéditos.