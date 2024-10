Obra de arte vai parar no lixo de museu holandês

Um funcionário do LAM Museum, de Lisse, na Holanda, descartou por engano uma das obras exibidas no museu. Criada por Alexandre Lavet, a peça All The Good Times We Spent Together tem como base duas latas vazias de cerveja e estava em exibição no elevador do museu quando foi encontrada por um dos trabalhadores do local e colocada em uma lata de lixo.

Segundo Froukje Budding, porta-voz do museu holandês, a peça estava sendo exibida em um elevador pois a equipe do LAM tenta “surpreender o visitante o tempo todo”.

Curadora do museu, Elisah van den Bergh foi quem sentiu falta da peça e foi procurá-la nos sacos de lixo antes que eles fossem descartados. A obra foi encontrada intacta e passou por um processo de limpeza. A confusão levou o LAM a mudar o local de exposição. “Agora colocamos All The Good Times We Spent Together em um local mais tradicional, na entrada do museu e sobre um pedestal, para que ela possa descansar após sua aventura”, contou Elisah à AFP.

Cotidiano

“O tema da nossa coleção é alimentação e consumo”, afirmou Sietske van Zanten, diretor do museu, em texto publicado no site da instituição. “Nossa arte incentiva os visitantes a ver os objetos do cotidiano sob uma nova luz. Ao exibir obras de arte em lugares inesperados, ampliamos essa experiência e mantemos os visitantes sempre atentos.”

Segundo a curadora, o museu não guarda mágoas em relação ao técnico de elevadores que cometeu o erro. Ele estava cobrindo a folga do funcionário que costuma desempenhar a função e conhece bem o prédio e suas exposições. “Ele estava apenas fazendo o seu trabalho de boa fé”, diz Sietske van Zanten. “De certa forma, o que aconteceu é uma prova da eficácia da arte de Lavet.”

Criada em 1988, a obra All The Good Times We Spent Together (Todos os Bons Momentos que Passamos Juntos, em tradução livre) “inicialmente parece nada mais do que duas latas de cerveja vazias”, explicou o diretor do museu.

“No entanto, um olhar mais atento revela que essas latas amassadas foram meticulosamente pintadas à mão com tintas acrílicas, com cada detalhe cuidadosamente replicado pelo artista. Ao contrário de obras como o famoso urinol de Elsa von Freytag-Loringhoven e Marcel Duchamp, batizado de A Fonte, a peça de Lavet exigiu muito tempo e esforço para ser criada”, continuou.

Noites

O texto de apresentação da obra de Lavet no site do museu informa que, “para o artista, as latas simbolizam lembranças queridas compartilhadas com amigos queridos”. “Embora as noites passadas desfrutando de bebidas possam parecer triviais no grande esquema das coisas, elas, em última análise, incorporam momentos preciosos de conexão entre as pessoas e é isso que Lavet aborda em sua criação.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.