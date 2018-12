O Woodstock de Americana

Fazia dez anos que o conceito de festivais de música no mundo havia sido revolucionado pelo Woodstock e seus ideais de conexão com a natureza, disseminação da paz, amor e liberdade quando, do outro lado do hemisfério, em 1979, Americana ganhou um evento que mantinha parte daquelas características. O festival O Som do Verde Vale ocorreu até 1988, teve oito edições e foi um berço de diversas bandas e artistas que viriam a se destacar no segmento futuramente. Organizador do evento, Marcel Barbosa afirmou que busca verba para realizar uma edição comemorativa de 40 anos em 2019. “Eu tenho orgulho de dizer que nós formamos a musicalidade americanense. Muito músico bom daqui foi ali que começou. Esse é meu orgulho, esse é meu prazer. E a nova versão que vamos fazer agora vou botar esses caras tocando”, afirma Marcel.

Foto: Arquivo Pessoal

Compositor da música que se tornou o hino do festival e leva o nome dele, Jeová Pereira usa uma hipérbole para reforçar o caráter de “divisor de águas” que a reunião de manifestações culturais ganhou. “Depois do Verde Vale, apareceram 500 bandas aqui em Americana, e não só de Americana. Pessoal que vinha de fora elogiava: ‘Nossa Senhora, aquilo é demais’. Até hoje eles falam sobre isso”, garante.

Entre as bandas que passaram pelo evento, estão Sol Laranja, Banda Verde Vale (ambas integradas por Jeová), Pinga, Elite Orgânica, Azul 45, Cristal Líquido e Crânio. Sediado na Praça do Rotary, onde as árvores ainda eram baixas e o gramado se destacava, o evento chegou a reunir seis mil pessoas em 1986, quando recebeu o grupo de rock progressivo Violeta de Outono.

Foto: Arquivo Pessoal

“Você chegava lá no sábado à tarde, domingo à tarde, escolhia um lugar para sentar, ficava à vontade, tinha tudo ali na sua mão, barraca de comida, bebida, artesanato, o que você quisesse”, lembra Jeová, destacando que os estilos se misturavam, do rock ao chorinho, samba e sertanejo raiz. “Era uma coisa mais assim, sentado na grama, aquele palquinho legal, de 30 centímetros de altura. A gente pensa numa coisa mais ecologicamente correta”, acrescenta Marcel.

O organizador tem o desejo de retomar O Som do Verde Vale em 2019, mas aponta que isso depende de parcerias e apoio financeiro. “Temos total apoio do Rotary Club, o projeto está tramitando na Secretaria do Estado e temos algumas verbas de algumas empresas”, revela.

Sobre o local, Jeová sustenta outro sonho. “Talvez a Praia dos Namorados fosse um bom lugar. O maior sonho da Verde Vale era fazer um palco dentro da água. E sonho é sonho né. A gente vive pra sonhar”. Foto: Arquivo Pessoal - Beto Franco

Músicos de destaque na cena musical de Americana relatam que o festival O Som do Verde Vale, que pode ganhar uma edição comemorativa de 40 anos em 2019, serviu como elo para a formação de bandas e foi frequentado por jovens que mais tarde viriam a se destacar em seus próprios grupos.

“Eu toquei no [festival] Verde Vale a primeira vez em 1982 e quebrou a corda da minha guitarra. Fiquei preocupado, passou um amigo meu e ele falou: ‘eu sei de uns caras de Santa Bárbara que têm essa corda’. E aí eram o Kina e o Beto Franco”, conta Jeová Pereira. Com eles, formou a Sol Laranja, que inicialmente contava com Jeová (guitarra e vocais), Beto Franco (guitarra e vocais), Sergio Kina (baixo) e Rubão (bateria). Entre outras bandas, ele também passou pela Verde Vale, Raiz Quadrada e Tropa de Choque. Entre aqueles que eram mais jovens na época, ele se lembra de ver como frequentador Jaeder Menossi, que mais tarde passou a integrar a banda Javali, power trio de heavy/hard rock que surgiu em 1992 e segue na ativa até hoje. “Quando pintou aquela coisa do festival, no outro ano já tinha 10, 20 bandas diferentes, porque aquilo foi o que deu impulso para irem”, relata.

Jaeder lembra ainda que a apresentação que mais o marcou foi a do grupo Violeta de Outono, na edição de 1988. “Era uma banda já muito conceituada na época. E, fora isso, era muito legal que tinha muita banda na cidade. Azul 45, Sol Laranja, Raiz Quadrada. Existia um cenário bem forte aqui na cidade”, recorda. “O grande lance foi a idolatria que nós criamos pelo local, a Praça Rotary. Sem dúvida, a música era importante, mas o local, para mim, se tornou sagrado. Tanto que a árvore que sempre acompanhou os cartazes do Verde Vale é o ícone. Mas, pela música, realmente era sempre a oportunidade para bandas novas”, afirma Claudemir Barboza, que era vocalista e guitarrista da banda Crânio. Foto: arquivo pessoal

Quem é da “geração seguinte” da música americanense também reconhece a trajetória de alguns dos artistas que subiram ao palco do festival. “É uma geração um pouco mais velha que a minha. O Kina, o Jeová, o Beto Franco, pessoal que eu tenho muita admiração e respeito. O Jeová foi um mestre, o Kina também”, afirma o cantor Rodrigo José, hoje reconhecido nacionalmente.

A diversidade de estilos do público e das bandas que se apresentavam no festival O Som do Verde Vale é um dos pontos mais recorrentes em declarações e matérias da época. “Me surpreende pelo público presente: músicos, cantores, socialites, surfistas, darks, ecologistas, punks e uma multidão de adolescentes que cantam e dançam na mais completa harmonia. Até os seguranças são bem-humorados. Um acontecimento de fundamental importância”, descreveu Umberto Macetti, colunista do jornal O Liberal na época.Matéria do LIBERAL de 20 de setembro de 1988 diz que o evento daquele ano “teve exibições de diversos gêneros, desde sertanejo, seresta e chorinho, até rock, música instrumental e orquestrada”.