‘O Retrato de Dorian Gray’ vai ganhar adaptação com mudanças na Netflix

O Retrato de Dorian Gray, romance de 1890 de Oscar Wilde, ganhará uma adaptação em forma de série na Netflix. A Deadline, que divulgou a notícia, informou que a produção se chamará The Grays, e será uma versão mais contemporânea da história.

A Netflix ainda não anunciou a série oficialmente, mas, de acordo com a fonte do site americano, The Grays será escrita por Katie Rose Rogers, responsável pelas séries Supergirl e Companheiros de Viagem.

Como a obra original, a ideia é focar no fascínio pela juventude eterna, mas a série envelopará a narrativa na indústria de beleza atual. Em outra alteração do material base, segundo a publicação, The Grays fará de Dorian e Basil irmãos, e focará na relação entre os dois.

Literatura gótica

Acusado de imoral e indecente na época de publicação, no fim do século 19, O Retrato de Dorian Gray tem a obsessão estética como tema central. No livro, Dorian se encanta com a visão de mundo hedonista do aristocrata Henry Wotton, que considera a beleza e a satisfação sexual as únicas coisas que importam na vida, e vende sua alma para que apenas um retrato seu envelheça e desapareça, enquanto ele mantém sua juventude eterna.

A equipe da série também contará com Robbie Rogers, de All American e Meu Policial, na produção executiva. Rina Mimoun (As Garotas do Ônibus) servirá como showrunner enquanto Lee Toland Krieger (de Você e O Mundo Sombrio de Sabrina) ficará na direção.

Clássico da literatura gótica, O Retrato de Dorian Gray já ganhou diversas adaptações ao longo dos anos. No cinema, a versão mais conhecida é a de 1945, com George Sanders, Hurd Hatfield, Donna Reed e Angela Lansbury, que recebeu uma indicação ao Oscar por seu papel como Sibyl. Em 2009, o livro ganhou outra versão nas telonas, com Ben Barnes e Colin Firth.

No Brasil, O Retrato de Dorian Gray já foi lançado por diversas editoras, como a Penguin Companhia, Darkside, Record e outras. The Grays ainda não teve detalhes de elenco ou previsão de estreia anunciados.