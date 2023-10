Cultura O que fazem os filhos de Gugu e Faustão, que participam hoje do ‘Domingão com Huck’

João Augusto Liberato e João Silva, filhos dos apresentadores Gugu Liberato e Faustão, respectivamente, participam da Batalha do Lip Sync que vai ao ar hoje, domingo, 8, no Domingão com Huck. Enquanto um é estudante, o outro já trabalha como apresentador de TV. Confira mais detalhes abaixo.

Quem é e o que faz João Silva, filho de Faustão

Nascido em 2 de fevereiro de 2004, João tem 19 anos e é o filho do meio de Fausto Silva, irmão de Lara Silva, 25 (do casamento anterior de Faustão) e Rodrigo Silva, 15. Desde pequeno demonstrava interesse em seguir carreira no mundo da comunicação, e sua estreia veio em 2022, ao lado do pai, apresentando o Faustão na Band.

“Eu sempre quis trabalhar com comunicação. Não sabia se era de fato na televisão. Estudava no colégio Objetivo, e tinha uma rádio no colégio. Comecei na rádio e peguei gosto”, relatou no programa em maio de 2022.

Atualmente, João Silva é contratado da Band para apresentar um novo programa, que ainda não estreou. O formato será de entrevistas em eventos e repercussão dos assuntos do momento. Clique aqui para mais detalhes.

Quem é e o que faz João Augusto Liberato, filho de Gugu

Nascido em 10 de novembro de 2001, João está com 21 anos e é o filho mais velho de Gugu Liberato – suas irmãs, as gêmeas Sofia e Marina, têm 19 anos. Morando nos Estados Unidos, ele atualmente é estudante, e faz faculdade de comunicação e administração de empresas.

Recentemente, em passagem pelo Brasil, participou da plateia do programa Altas Horas, de Serginho Groisman, na Globo, e falou sobre seus planos ao apresentador: “Gosto muito da televisão, da mídia, eu penso, sim em seguir carreira na área”.

Filho de Gugu e filho de Faustão na Batalha do Lip Sync

Confira abaixo alguns vídeos da preparação e da gravação da Batalha do Lip Sync com o filho de Gugu, João Augusto Liberato, e o filho de Faustão, João Silva. O Domingão com Huck vai ao ar neste domingo, 8, a partir das 18h05.