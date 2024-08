O que aconteceu com Rodrigo e Gael, que acabou em advertência no Estrela da Casa? - O Liberal

Cultura O que aconteceu com Rodrigo e Gael, que acabou em advertência no ‘Estrela da Casa’?

Rodrigo e Gael, participantes do Estrela da Casa, da Globo, tiveram um desentendimento na madrugada deste domingo, 25. Os dois conversaram com a produção do programa na cabine, mas o fato não resultou em expulsão.

“Durante a balada, uma atitude do Rodrigo incomodou o Gael. A gente chamou os dois para conversar individualmente, demos acolhimento para o Gael, e o Rodrigo recebeu uma advertência da nossa equipe. Mais tarde, os dois chegaram é a conversar”, explicou a apresentadora Ana Clara.

Em seguida, foi exibido, em vídeo, o momento do fato que causou o desentendimento. Rodrigo dá um leve tapa que atinge as nádegas de Gael. O momento ainda foi reprisado em câmera lenta.

Gael, que estava conversando com outra colega, interrompe o assunto, olha em direção a Rodrigo, que já está longe, e diz: “Calma aí. Não gostei, não.” Após um tempo parado com ar de incredulidade, continua: “Eu não gostei. O Rodrigo deu um tapa na minha bunda sem confiança nenhuma.”

Mais tarde, ele explicou a situação: “Eu tava dançando com o pessoal na ponta do palco, ele passou e deu um tapa na minha bunda. Eu não gostei disso”. “Você tem intimidade com ele para isso?”, perguntou outro participante. “Não tenho!”, respondeu Gael.

“Falei na cabine. Pode ter sido uma brincadeira, mas, pra mim, não sei se pelo fato de estar alcoolizado ou não, mas foi um gatilho para lembrar de muita coisa que já aconteceu sobre isso. E das outras vezes não foi só num tapa que parou, sabe? Eu não gostei”, justificou.

Rodrigo também foi chamado à cabine posteriormente para falar com a produção do programa. Na volta, adotou um tom conciliador e abordou Gael: “Gato, sei que não é o momento agora, você está chateado, faz parte. Quero pedir desculpa se incomodei você.”

“Não sei como você está se sentindo. Mas queria te pedir desculpa, realmente, do coração, mil perdões. Se te machuquei ou algo do tipo, não foi minha intenção”, concluiu.

Após o pedido de desculpas de Rodrigo, Gael respondeu: “Não faz mais não, tá. Nem só comigo, com pessoas que você não tenha intimidade, acho que não é legal fazer isso. Mas, enfim. Está tudo bem”.