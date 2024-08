O pequeno Tonico de ‘Chocolate com Pimenta’ se casa em São Paulo; veja fotos

Guilherme Vieira, conhecido por seu papel como o pequeno Tonico na novela Chocolate com Pimenta, se casou no último dia 21 de julho com Flávia Montoni. Vieira, que interpretou o filho de Ana Francisca e Danilo, vividos por Mariana Ximenes e Murilo Benício, compartilhou fotos da cerimônia nesta quarta-feira, 31, emocionando seus seguidores.

O casamento, realizado em São Paulo, reuniu familiares e amigos próximos do casal, que atualmente reside em Amsterdã. Em sua publicação, Guilherme escreveu: “Piccola mia, após um ano organizando tudo à distância, finalmente chegou o nosso momento especial. Nesse dia, todos viram o quanto sou chorão, ansioso e, principalmente, perceberam o quanto eu te amo. Com a presença dos nossos pais, irmãos, padrinhos e amigos, firmamos um compromisso eterno, e tenho certeza de que nossa vida será repleta de amor, carinho, respeito e muito RGB. Sou completamente apaixonado por você e me sinto o homem mais feliz do mundo por ter casado com uma mulher tão perfeita!”

Flávia Montoni, agora esposa de Guilherme, também expressou sua felicidade nos comentários: “Você é o amor da minha vida! Obrigada por esse dia lindo e por essa vida linda que vivemos. Eu te amo!!”

O casal ficou noivo em março de 2023, quando Guilherme fez o pedido na Irlanda, compartilhando o momento especial em seu perfil do Instagram: “Você disse sim e o seu olhar ao responder foi uma das coisas mais lindas que já vi na vida,” escreveu ele.

O ex-ator mirim que agora trabalha no ramo da tecnologia e game, além de seu papel em Chocolate com Pimenta, também participou de várias produções, incluindo o filme Xuxa e os Duendes (2001) e as novelas O Beijo do Vampiro (2003), América (2005), A Lua me Disse (2005), O Profeta (2006) e sua última atuação em Cama de Gato (2009).