O olhar das mulheres que viram nascer a modernidade em SP

A exposição Modernas! São Paulo Vista por Elas, que será aberta nesta sexta, 18, no Museu Judaico, reúne 80 imagens de sete fotógrafas pioneiras: Alice Brill, Claudia Andujar, Gertrudes Altschul, Hildegard Rosenthal, Lily Sverner, Madalena Schwartz e Stefania Brill.

O êxodo provocado pela perseguição nazista é a história comum dessas fotógrafas que se estabeleceram em São Paulo, fazendo da capital um estúdio aberto. Nele, elas construíram um olhar moderno, humanista. Assim, cada uma, em sua época, renovou o repertório fotográfico, ocupando espaços que eram exclusivos dos fotógrafos homens – como o histórico Foto Cine Clube Bandeirante, núcleo da foto experimental no Brasil, que revelou Gertrudes Altschul, para ficar num único exemplo.

Selecionadas pelas curadoras Ilana Feldman e Priscyla Gomes no acervo do Instituto Moreira Salles, as imagens de São Paulo das décadas de 1940 a 1990 acompanham desde o ingresso da cidade na modernidade (as fotos de Hildegard Rosenthal) ao universo pós-moderno marcado pela afirmação identitária (caso das fotos de Madalena Schwartz).

