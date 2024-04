‘O Espigão’, sucesso de Dias Gomes, chega ao Globoplay

Em abril de 1974, seis meses depois de O Bem-Amado ter se tornado um dos maiores sucessos da teledramaturgia nacional, o autor Dias Gomes retornava ao horário das 10 da noite com a novela O Espigão, trama que será oferecida dentro do Projeto Resgate do Globoplay, no dia 8 de abril. A iniciativa marca os 50 anos da estreia da novela e os 25 anos de morte do autor.

A história de O Espigão, outro grande sucesso de Dias Gomes, girava em torno de Lauro Fontana, dono de uma rede de hotéis, que se valia da especulação imobiliária para fazer bons negócios, além de avançar em áreas de interesse ambiental. Antes mesmo de entrar no ar, a novela incomodou os empresários da época, que tentaram impedir que a produção fosse exibida na TV. As reclamações chegaram ao dono da Globo, Roberto Marinho, que, segundo o site Teledramaturgia, pediu mudanças na história.

Se em 1974 ela pôde ser exibida, a reprise, em 1982, apesar de ter sido anunciada pela emissora, foi barrada pela censura vigente naquele momento. Isso fez com que a novela nunca tenha sido reapresentada até os dias de hoje. Na época, a suspeita foi a de que a pressão novamente tenha partido de empresários do setor imobiliário.

Autor ligado às questões sociais e crítico feroz do capitalismo, Dias Gomes abordou em O Espigão a desumanização nas relações interpessoais e introduziu palavras pouco usadas até então, como ecologia. O título da novela virou sinônimo para prédios mais altos. O autor também tratou de um assunto ainda muito incipiente à época, a inseminação artificial.

Além do ator Milton Moraes, que deu vida ao personagem Lauro Fontana, outra protagonista da trama era a atriz Betty Faria, que interpretou Lazinha Chave de Cadeia, uma golpista, vítima de violência na infância, que se torna amante de Lauro.

Outro núcleo de destaque era o da família Camará, que tinha os irmãos Baltazar (Ary Fontoura), Tina (Susana Vieira) e Marcito (Carlos Eduardo Dolabella). Eles sofriam com a pressão de Lauro, que queria comprar o casarão em que viviam e a área verde que cercava a propriedade.

Também fizeram parte do elenco da novela atores como Suely Franco, Cláudio Marzo, Débora Duarte, Rosamaria Murtinho, Mário Lago e Milton Gonçalves.

NA ÍNTEGRA

Uma verdadeira sorte uma novela tão importante quanto O Espigão ter sido preservada por completo, com seus 150 capítulos, pela TV Globo. Como mostrou recentemente uma reportagem do Estadão, nem todas as produções, principalmente as realizadas nos anos 1970 e 1980, foram guardadas na íntegra pela emissora.

Os motivos foram, sobretudo, a falta de espaço físico no acervo e o reaproveitamento das fitas originais. Durante algum tempo, foi praxe na TV Globo preservar apenas os dois capítulos iniciais, dois do meio e dois finais. Algumas novelas têm até menos episódios guardados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.