‘O dinheiro do meu pai não é meu’, diz João Silva sobre fortuna de Faustão

João Silva, filho de Fausto Silva e apresentador da Band, disse não ser dependente das riquezas do pai, afastado da televisão por problemas de saúde.

“Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não tenho muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto”, declarou o jovem de 20 anos em entrevista ao programa No Lucro CNN.

O apresentador do Programa do João falou também sobre a boa relação com Faustão. “Meu pai tinha um trato para que eu fosse independente após os 21 anos. Consegui um pouco antes, mas moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas.”