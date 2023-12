O clima de Natal está no ar, ou melhor, na televisão

O Natal é uma época considerada mágica, que pode evocar sentimentos de união e alegria. Uma tradição já consolidada nesta época, assistir séries e filmes com temáticas natalinas durante todo o mês de dezembro pode auxiliar na sensação de magia envolta na data.

Através disso é possível adentrar em histórias de aventura, humor ou até mesmo emocionantes. O Caderno L separou dicas de filmes e séries, entre novidades e clássicos, que passam o melhor ou o pior do Natal para aproveitar o clima.

Novidades do catálogo:

Charlotte vai provar que a vida da amiga não é tão perfeita – Foto: Netflix/Scott Everett White

O Melhor. Natal. De Todos!

Todo Natal, Jackie envia um boletim presunçoso, que deixa a ex-colega de faculdade Charlotte se sentindo um verdadeiro fracasso. Mas, quando um capricho do destino coloca Charlotte e a família na porta da casa de Jackie logo antes das festas, ela aproveita a oportunidade para provar que a vida “perfeita” da amiga não pode ser tão perfeita assim. Estrelado por Heather Graham, Brandy, Jason Biggs e Matt Cedeño.

Onde assistir: Netflix

O Primeiro Natal do Mundo

O filme nacional traz um elenco de peso, com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, para viver as aventuras de uma nova família. Pepê é um professor viúvo e tem duas filhas, mas a família aumenta quando ele se casa com a também divorciada Tina, uma chef de cozinha que tem dois filhos.

Esse seria o primeiro Natal de todos juntos, mas uma das crianças pede para que a celebração desapareça. A nova família, então, parte para uma aventura para recriar esse feriado e tradições em um mundo no qual ninguém nunca ouviu falar do Natal.

Onde assistir: Prime Video

O Natal de Costume

Depois de apresentar o namorado indiano à família norueguesa, Thea Evjen precisa dar um jeito de evitar o choque cultural no Natal. Com a mistura entre as cores vibrantes de Bollywood e o frio do inverno da Noruega, as tradições não serão mais as mesmas.

Onde assistir: Netflix

Para Maratonar

Produções seriadas também apostam na temática natalina. Neste ano, estreou na Netflix a segunda temporada de “Eu Odeio o Natal”, uma comédia sobre uma jovem em busca do amor e que obviamente não gosta do feriado.

Eu odeio o Natal – Foto: Erika Kuenka / Netflix

Depois de um ano inteiro de espera, os espectadores poderão descobrir quem tocou a campainha de Gianna na noite de Natal e se ela finalmente arranjou alguém. A história dará várias reviravoltas e ela perceberá que o amor é como o trenó do Papai Noel: quando ele chega, é impossível não o reconhecer.

Enredos das séries também apostam no clima natalino – Foto: Netflix/Erika Kuenka

Os clássicos

O Natal também é época de tradições e os clássicos natalinos sempre são uma ótima opção para garantir um clima nostálgico. Uma ótima opção para assistir em família é a animação “O Expresso Polar”, uma viagem ao encontro do Papai Noel. Para as crianças mais destemidas, o filme da criatura verde que abomina e quer acabar com o Natal, “O Grinch”.

O clássico da sessão da tarde não poderia faltar na lista de maratona. As aventuras do caçula da família deixado para trás em “Esqueceram de Mim” é outra opção para a família toda, afinal o filme atravessou gerações. Depois do horário de dormir das crianças, “Duro de Matar”, um filme de ação com o policial nova-iorquino John McClane lutando contra terroristas na melhor época do ano: o Natal.