Cultura O clássico de Milton Nascimento criado quando ele estava quase dormindo: ‘Tinha um piano no caminho’

Milton Nascimento, 81 anos, revelou nas redes sociais nesta segunda, 1º, como compôs Ponta de Areia, uma das mais famosas músicas do cantor e compositor, lançada em 1975.

Segundo Bituca, tudo começou quando ele e o músico Fernando Brant compunham Saudades Dos Aviões da Panair, faixa do álbum Minas, também de 75.

“Eu e Fernando ficamos o dia inteiro compondo Saudades dos Aviões da Panair Uma hora, Fernando ficou com sono, mas eu mais ou menos com sono. Eu fui para o quarto, mas tinha um piano no caminho. Sentei e fiz Ponta de Areia“, disse.

Morto em 2015 aos 65 anos em Belo Horizonte, Brant integrou o time de compositores do movimento Clube da Esquina.

A faixa, que versa sobre criação do estado de Minas Gerais, conta com um coral e também foi integra Minas e foi regravada por Elis Regina.

Assista

Milton anunciou a aposentadoria dos palcos em 2023, mas continua a lançar novas músicas. Em junho, anunciou Um Vento Passou (para Paul Simon), com a participação de Paul Simon, ex-Simon & Garfunkel, que canta em português.

Em abril, a escola de samba carioca Portela também anunciou uma homenagem a Milton Nascimento no desfile da escola em 2025 com o enredo Cantar Será Buscar o Caminho que Vai dar no Sol.