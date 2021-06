‘O Caso Evandro’ exibe habilidade da Globoplay em se debruçar sobre tragédias reais

Título mais recente deste “filão” no catálogo está no topo dos programas mais vistos da plataforma de streaming desde a estreia

Com títulos clássicos como “Caso Verdade” e “Linha Direta” nos arquivos, a Globo parece negligenciar o interesse do público por séries documentais sobre crimes reais. Com um pouco mais de liberdade artística para produções de nicho, a Globoplay tornou-se a plataforma perfeita para a emissora retomar e investir nesta tradição.

A presença de Ivan Mizanzuk, direcionando e contextualizando as descobertas, valoriza ainda mais a cadência da série – Foto: Divulgação

O sucesso de “Em Nome do Pai”, sobre os delitos sexuais do líder espiritual João de Deus, e “Doutor Castor”, que relaciona o futebol e carnaval ao cotidiano de contravenção do “bicheiro” Castor de Andrade, foram belos cartões de visita e mostraram que, além de bons entrevistados, uma boa série documental precisa de texto, imagens de apoio e edição que possam realmente seduzir o espectador. É por esse mesmo bom caminho que segue “O Caso Evandro”, título mais recente deste “filão” no catálogo e que está no topo dos programas mais vistos da plataforma de streaming desde sua estreia, em meados do mês de maio.

Idealizada desde 2019 e criada a partir do sucesso do podcast “Projeto Humanos: O Caso Evandro”, de Ivan Mizanzuk, a série conta a história do menino Evandro Ramos Caetano, então com 6 anos, que subitamente desapareceu no dia 6 de abril de 1992, em Guaratuba, região litorânea do Paraná. Seu corpo foi encontrado em 11 de abril, em um matagal da cidade, com mãos e pés amputados, coração e vísceras arrancadas.

Dividido em oito episódios, o material se debruça sobre depoimentos e relatos dos envolvidos no caso com foco nas questões judiciais. A gravidade e os requintes de crueldade dos fatos já são o suficiente para chamar bastante a atenção. Porém, a partir de uma pesquisa minuciosa, o documentário aposta na humanização de acusados e acusadores. Mesmo sem se abster de passar uma mensagem objetiva, o roteiro deixa argumentos importantes para o público tirar suas conclusões de forma independente, em um jogo de informações forte e envolvente.

A presença de Ivan Mizanzuk, direcionando e contextualizando as descobertas ao longo de seu projeto, valoriza ainda mais a cadência de “O Caso Evandro”. Mesmo com a história sendo amplamente divulgada em sites e jornais ao longo das décadas, parte de Mizanzuk o fator surpresa que realmente valoriza a narrativa da série: a descoberta de fitas que acabaram não entrando nos autos do processo.

Com forte amparo das imagens de arquivo do jornalismo da própria Globo e de outras emissoras, a produção faz uma viagem temporal, onde fica perceptível as evoluções e mudanças de linguagem pelas quais a tevê passou nos últimos anos.

Com direção precisa do cineasta Aly Muritiba, é nítida a preocupação técnica de “O Caso Evandro” não apenas com os fatos, mas também com a estética. Com reconstituições fictícias onde até a fotografia se destaca, a série documental acaba apresentando forte identidade visual, acabamento que ajuda a ambientar a história de forma atualizada. Com argumento e imagens potentes, “O Caso Evandro” define um ótimo parâmetro para as futuras produções da Globoplay.