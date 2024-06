O carioca Caio Recke diz que seu maior desafio foi o formalismo do personagem Menashe, de Reis

Interpretar personagens de época demanda um trabalho detalhado de composição e especialmente desafiante para atores que estão em início de carreira. Caio Recke enfrenta isso na 11ª temporada de “Reis”. Na pele do carinhoso Menashe, ele faz sua estreia em novelas. E assume que foi justamente o distanciamento da época em que a história se passa o que mais chamou sua atenção no papel. “Tem toda essa questão da diferença de costumes e do jeito de falar. Mas a composição foi tranquila. A única adversidade foi manter a postura e sempre usar uma linguagem formal e correta”, conta o carioca, que completou 17 anos em janeiro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Menashe é filho de um profeta que nem sempre é fiel a sua própria função. Por isso, acaba sendo desacreditado. Mas tanto Menashe quanto seu irmão, Mendel, vivido por Jean Michel, são companheiros e dedicados ao pai. “Só que, por um breve momento, os dois se aliam a alguém que o pai não gosta e em quem ele não confia”, adianta Caio, que entrega que seu personagem apesar de amar muito o pai, duvida de certas atitudes que ele tem, questionando-as.

“Reis”, na verdade, não é a estreia de Caio na televisão. Ele está presente na quinta temporada de “Impuros”, ainda sem data marcada para estrear no Star+. E também está no elenco de “Até Onde Ela Vai”, série lançada em março deste ano na plataforma de streaming Univer Video, ligada à Igreja Universal. Mas a inclinação artística começou a se desenvolver nas redes sociais, criando conteúdo voltado para a cultura pop e tecnologia. Em 2018, passou a estudar interpretação, inclusive com preparação em inglês, idioma no qual é fluente. Hoje, Caio também atua como dublador. “Sempre gostei muito de mexer com a internet e fazer pesquisas sobre os mais diversos assuntos. De saber tudo o que acontece pelo mundo e as novidades em tecnologia”, conta, empolgado.

Nome completo: Caio Recke de Albuquerque.

Nascimento: 29 de janeiro de 2007, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Em “Até Onde Ela Vai”.

Interpretação memorável: Joaquin Phoenix como Arthur Fleck no filme “Coringa”, dirigido por Todd Phillips e lançado em 2019.

Momento marcante na carreira: “Quando fui chamado para fazer ‘Impuros’”.

O que falta na televisão: “Algo mais chamativo e realmente interessante para os adolescentes”.

O que sobra na televisão: “Novelas e conteúdos com uma estética mais antiga”.

Com quem gostaria de contracenar: Gabriel Leone.

Se não fosse ator, seria: Escritor.

Ator: Cillian Murphy.

Atriz: Anne Hathaway.

Novela: “Não tenho uma preferida”.

Vilão marcante: Heath Ledger como Coringa no filme “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, dirigido por Christopher Nolan e lançado em 2008.

Personagem mais difícil de compor: Menashe, de “Reis”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “O Tempo Não Para”, escrita por Mario Teixeira e exibida originalmente pela Globo entre 2018 e 2019.

Que papel gostaria de representar: Homem-Aranha.

Filme: “Duna”, longa épico de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve e lançado em 2021.

Autor: George Orwell.

Diretor: Martin Scorsese.

Vexame: “Fui beber um suco de uva no refeitório da escola e, bem na hora, um amigo resolveu contar uma piada. Não aguentei e comecei a rir. Saiu suco até pelo nariz”.

Mania: “De sempre gritar quando começo a me espreguiçar”.

Medo: “De morrer sentindo que me arrependi de não ter feito certas coisas”.

“Reis” – Record – Segunda a sábado, na faixa das 21h. Décima primeira fase prevista para estrear dia 21 de maio.