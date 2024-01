Novos mundos

Estrear na televisão já seria uma responsabilidade instigante e, ao mesmo tempo, capaz de assustar qualquer artista. Mas ganha importância quando isso acontece em um papel que foge completamente da realidade do intérprete. Aos 21 anos, Ana Júlia Cestaro passou por isso quando, em junho, começou a ser testada para integrar o elenco da nona fase de “Reis”. Acostumada aos palcos há seis anos, não demorou a ser aprovada. E, com isso, a mergulhar intensamente em um universo totalmente desconhecido.

“Foram dois meses de preparação antes das gravações. No nosso primeiro encontro, tivemos aula sobre a cultura e os costumes do Egito. Vi filmes e pesquisei muito para poder dar a vida a uma princesa tão cheia de personalidade”, afirma ela, que aparece na novela bíblica da Record na pele da doce Néftis.

Na trama, Néftis é uma princesa egípcia curiosa e observadora. “Está sempre antenada nas fofocas”, resume Ana Júlia. Além disso, ela é romântica e passa a maior parte do tempo com suas melhores amigas, Nebset, Ammit, Merit e Bastet, papéis de Priscila Ubba, Mafê Medeiros, Marianna Alexandre e Elisà Romero, respectivamente. A sintonia do grupo parece ter ultrapassado as cenas e ganhado espaço fora dos estúdios de gravação. “Nos chamamos de Gangue Egípcia”, diverte-se.

Um ponto que facilitou a experiência de Ana Júlia em “Reis” foi a caracterização. De cabelos longos, ondulados e claros, ela precisou se adaptar ao visual de Néftis, tipicamente egípcio. “É completamente diferente. A maquiagem é bem detalhada, principalmente o delineado. Também tem o processo de colocar a peruca, que não é nada fácil”, revela. Curiosamente, mesmo utilizando a peça na cabeça, a atriz teve de escurecer os cabelos. “O porquê disso vocês saberão mais para frente”, desconversa.

Nome completo: Ana Júlia Cestaro Moreira.

Nascimento: 6 de janeiro de 2002, em Paranavaí, no Paraná.

Interpretação memorável: Anne Hathaway como Fantine no filme “Os Miseráveis”, dirigido por Tom Hooper e lançado em 2013 no Brasil.

Um momento marcante na carreira: “Agora, no elenco de ‘Reis’”.

Se não fosse atriz, seria: “Qualquer coisa que envolvesse arte”.

Ator: Tom Hanks.

Atriz: Anne Hathaway.

Novela: “Reis”.

Vilão marcante: Cruella, que no cinema foi interpretada por Emma Stone.

Personagem mais difícil de compor: “A Néftis é o meu primeiro papel na tevê. Então, é ela”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Cheias de Charme”, escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que papel gostaria de representar: “Adoraria fazer uma vilã de filme adolescente, tipo a Regina George (papel de Rachel McAdams no filme “Meninas Malvadas”, de Mark Waters, de 2004)”.

Filme: “Maze Runner”, trilogia cinematográfica norte-americana baseada nos livros de James Dashner.

Diretor: Quentin Tarantino.

Vexame: “Caí de moto na aula prática da autoescola”.

Mania: De cantarolar.

Medo: “De ficar atrás de algum carro ou caminhão com objetos compridos e pesados”.

Projeto: “Lançar uma música”.

“Reis” – Record – segunda a sábado, na faixa das 21h.