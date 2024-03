Novo Paredão do ‘BBB 24’ é formado entre Beatriz, Alane e Raquele; confira a votação

O Paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado neste domingo, 17, na TV Globo, entre Beatriz, Alane e Raquele. A formação iniciou com o Anjo da Semana, Matteus, que escolheu imunizar Beatriz. No entanto, Raquele, por meio do Poder Curinga, optou por retirar a imunidade dada a sister.

Como líder, Giovanna indicou Beatriz diretamente ao Paredão. Em seguida, a casa precisava votar nos participantes que estavam na mira da líder. Em votação aberta, Davi foi o escolhido.

Veja quem votou em quem:

– MC Bin Laden vota em Alane

– Leidy Elin vota em Isabelle

– Fernanda vota em Alane

– Alane vota em MC Bin Laden

– Beatriz vota em MC Bin Laden

– Lucas Henrique vota em Alane

– Davi vota em MC Bin Laden

– Pitel vota em Alane

– Matteus vota em MC Bin Laden

– Raquele vota em Alane

– Isabelle vota em Lucas Henrique

No Confessionário, Alane foi a mais votada, com cinco votos. Em consenso, os participantes que estavam na mira do líder decidiram indicar Raquele ao Paredão.

Prova Bate e Volta

Na Prova Bate e Volta, Davi, Alane e Raquele precisavam escolher sete pelúcias que continham pontos. Quem alcançasse a maior pontuação, se livrava da berlinda. Davi foi o sortudo da vez.

Esta será a 15ª eliminação, deixando a casa com 11 participantes. Além dos participantes que saíram nos Paredões anteriores, ainda houve a desistência de Vanessa Lopes e a expulsão de Wanessa Camargo.