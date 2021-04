Novo modelo de trabalho

À frente do “Dani-se”, Dani Calabresa cria projeto do zero em meio à pandemia

Aos 39 anos, Dani é fruto de um dos períodos mais férteis da extinta MTV Brasil - Foto: Divulgação

Expansiva e com uma personalidade intensa, Dani Calabresa gosta do contato social. Porém, assim como boa parte do planeta, a atriz precisou encontrar outras formas de socializar com a chegada das medidas de restrição em virtude da pandemia do novo coronavírus. Empolgada com a chance de comandar o “Dani-se”, do GNT, ela precisou moldar a pré-produção do programa aos novos tempos das conexões virtuais.

“Acho que meu maior desafio nesse processo foi durante a criação do projeto. A gente se falava por Zoom (aplicativo para chamadas de vídeo em grupo), cada um na sua casa, e eu particularmente gosto muito de reunião de roteiro, gosto de leitura de mesa, para gente trocar ideias e sentir na leitura o que acha que funciona ou não. Mas com esse distanciamento (necessário), senti que foi mais difícil criar tantas ideias”, explica Dani, que ainda não conhece parte de sua equipe presencialmente. “Até hoje não conheço pessoalmente a nossa chefe maravilhosa de redação, Hell Ravani. A gente só se fala pelo computador”, completa.

O programa conta com um cenário alegre, lúdico e aconchegante, com quatro ambientes versáteis que se comunicam entre si. Além de esquetes e quadros de improviso, a produção também recebe dois convidados para um bate-papo com Dani a cada episódio. “O amor e o humor salvam. A gente precisa rir. O ‘Dani-se’ é um programa leve e divertido. No palco, rola um papo descontraído, com reflexões e histórias engraçadas. Fazemos esquetes, improvisos, imitações e damos um ‘Dani-se’ pra tudo que nos pressiona”, defende.

Além dos convidados, Dani também conta com o auxílio de Pedroca Monteiro em todos os episódios da temporada. Longe do vídeo desde sua saída do “Zorra” e do controverso “Se Joga”, a atriz volta a aparecer diante das câmeras. “Eu amo atuar, amo fazer comédia e amo contracenar. Estou muito apaixonada pelo meu parceiro Pedroca. Ele é muito engraçado, talentoso e tem muita doçura. Ele me ajudou muito. Logo no piloto descobrimos que a nossa química é especial. Isso me deu muita segurança, e consegui me jogar nas gravações com muita alegria”, elogia.

CARREIRA

Aos 39 anos, Dani é fruto de um dos períodos mais férteis da extinta MTV Brasil. A atriz ganhou repercussão ao participar de programas, como “Quinta Categoria”, “Furo MTV” e “Comédia MTV”. Após uma rápida passagem pelo “CQC”, da Band, ela está na Globo desde 2015. À frente do “Dani-se”, a atriz tem a primeira chance de comandar um projeto 100% autoral na emissora. “Dar um ‘dani-se’ é uma libertação. É trazer leveza para tantas coisas que pesam e nos aprisionam. Aproveito para dar um ‘dani-se’ para a perfeição. Felicidade não é perfeição! A gente precisa parar de se cobrar tanto, de se comparar, se diminuir, nossa única obrigação é ser feliz. E comer chocolate (risos)”, ressalta.