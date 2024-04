Cultura Novo Mila abre as portas com receitas inéditas

Foram quatro meses de obra, R$ 800 mil de investimento e uma renovação do cardápio para o Mila abrir as portas em Pinheiros. Onde antes funcionava uma saladeria, na Rua dos Pinheiros, pertinho do metrô Fradique Coutinho, a “osteria urbana” do Itaim ganha uma filial mais espaçosa (em salão e cozinha), com direito a um quintal nos fundos.

A célebre mesa vermelha de espera replica a vibe da primeira casa. A leitura paulistana cosmopolita de pratos italianos do menu igualmente permanece, ainda que da inauguração, em 2022, para cá ela esteja mais comportada. Em outras palavras, picância, acidez e esquisitices foram encaretadas por Danillo Coelho, saído da cozinha do extinto Caos Brasilis.

No Mila desde o ano passado, o chef de 33 anos precisou traduzir os desejos de Tito Palone (idealizador da casa e ex-diretor do Eataly), atender os farialimers da vizinhança e inserir uma marca própria. De uma tacada só.

Agora, num bairro mais alinhado com seu estilo, Coelho sente que pode ser mais ousado. Nesse sentido, lançou 11 receitas inéditas, uma delas exclusiva da nova casa: o galeto ao forno com batata frita e molho poivre (R$ 60), “uma referência ao Brasil, à Itália e à França”, define Palone.

Outra novidade, o frango frito, passa a vir “bem crocante, com um molho bem ácido de cebolinha, manjericão e gengibre, que está maravilhoso”, descreve o sócio.

E, entre as pizzas, marca registrada do Mila, surgem a bechamel, sem molho de tomate, com uma base do molho branco, mortadela picadinha, queijo gruyère e mostarda (R$ 60); e a açucaradíssima pizzeta de doce de leite com cocada de coco queimado e gelato de fior di panna da Albero dei Gelati (R$ 38).

Quanto às massas, o destaque é o pappardelle alla birria (R$ 79), em alusão ao ensopado mexicano típico de Jalisco, conhecido pela infusão de pimentas e especiarias e pelo toque de cerveja. “Antes se usava cabrito, depois cordeiro e hoje se faz mais com carne. Eu uso cerveja preta, copa lombo, cozida até desfiar, e nossa pimenta fermentada”, conta o chef.

Embora cheia de história, no prato a massa fresca passou do ponto e a pimenta passou batida. Saiu-se melhor a costela assada e prensada servida com batata rosti bem tostadinha, demi glace da própria carne e saladinha de ervas frescas (R$ 95).

Mila

R. dos Pinheiros, 570, Pinheiros,

tel.: (11) 93961-7242.

2ª a 5ª, 12h/15h e 19h/23h;

6ª, 12h/15h e 19h/0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.