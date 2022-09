Novo live-action de ‘Branca de Neve’ traz Gal Gadot no elenco

A Disney acaba de divulgar a data de estreia do novo live-action produzido pelo estúdio. O título da vez é a nova versão do clássico Branca de Neve, que traz Gal Gadot no papel da Rainha Má. A princesa que é acolhida por sete anões, será interpretada por Rachel Zegler. Segundo informações da revista Variet, o longa chega aos cinemas no dia 22 de março de 2024.

Um dos desafios da nova versão de Branca de Neve é a caracterização dos personagens. Gal Gadot comentou que chegou a passar quatro horas se preparando para interpretar a vilã da trama, que na nova versão, se apresentará como uma senhora. “A transição para velha foi incrível, porque eram todas próteses reais. Quatro horas de maquiagem e mudando a voz. Eu me sinto muito sortuda de poder interpretar algo que é tão longe do que eu conheço e estou acostumada. Eu gostei de cada segundo”, disse a atriz à revista.

A artista israelense está tão animada para interpretar a personagem no live-action, que compartilhou uma foto com Rachel Zegler e o banner de divulgação de Branca de Neve em suas redes sociais.

Rachel Zegler trouxe algumas informações para os mais curiosos. A história não será contada do mesmo jeito que o desenho clássico mostrou no original de 1937. “Não será como mostrado na época. Ela não será salva pelo príncipe e não sonhará com amor verdadeiro, ela sonhará em se tornar a líder que sabe que pode ser, que seu finado pai disse que poderia ser se ela fosse destemida, justa e verdadeira. É uma história incrível para pessoas jovens em todo lugar poder se inspirar nela”, disse a atriz.