Novo filme da franquia Creed revela outro lado de Adonis

A franquia de filmes Creed voltou aos telões com o terceiro filme da trilogia, que estreou nesta quinta-feira (2). O longa-metragem explora uma nova versão do lutador Adonis Johnson Creed (Michael B. Jordan), que agora está aposentado e assumiu a carreira de empreendedor tocando uma academia de boxe, que será arrancado do conforto que conquistou por um passado mal resolvido. O LIBERAL esteve na pré-estreia a convite do Tivoli Shopping.

Depois de ter enfrentado os “piores” oponentes nos filmes anteriores – que não são de extrema importância para o entendimento do novo longa – mais uma vez Adonis encontra um novo oponente a altura e que o assombrou desde a adolescência, Damian Anderson (Jonathan Majors).

Michael B. Jordan em cena de Creed III; lutador lida com a culpa em novo filme – Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. / Divulgação

Após ficar 18 anos preso por se envolver em uma briga iniciada por Creed, o considerado irmão mais velho do herói durante adolescência, Damian Anderson retorna e desperta um passado que Adonis tentou deixar para trás, que ressurge acompanhado do sentimento de culpa por não ter ido atrás do amigo durante todos estes anos.

Damian acompanhou toda a trajetória e conquistas de Creed de dentro da cela e carrega consigo o sentimento de que aquela vida era para ser dele, já que antes de ser preso ele estava iniciando uma carreira no boxe. Agora, Anderson quer recuperar o tempo perdido e se lançar como lutador profissional o quanto antes possível, pois já está com a idade avançada para o esporte.

Creed, envolto em um mundo de luxo e dinheiro, acredita que dar uma “grana” para o então amigo era a ajuda que ele precisava, mas Damian deixa claro o seu desejo de ser lutador, e, carregado de culpa – e vergonha – o convida para treinar em sua academia, ideia reprimida por toda equipe do lugar. A carga de culpa é a motivação de Creed durante boa parte do filme para ir contra si mesmo.

A direção aproveita bem os momentos de tensão que as lutas proporcionam, assim como um filme que gira em torno da temática deve fazer. Após colocar o lutador queridinho de sua academia e pelo público para lutar com “Diamond” Damian Anderson, que conseguiu sua estreia assim como queria, as obviedades do longa começam a surgir.

O resultado desta luta, que disputava o cinturão e o título, já era esperado – a partir daqui terão alguns spoilers -, e Damian se torna repentinamente – sem ter histórico – o maior pugilista do momento, uma vitória necessária para dar enredo a história. A partir daí, o então “parceiro” de longa data de Creed passa a provocá-lo e, claro, a solução disso não poderia ser em outro lugar além do ringue.

Em alguns momentos é possível prever as ações seguintes dos personagens ou até mesmo uma ou outra fala pelos mais perspicazes. O filme usa de clichês, como o lutador no letreiro de hollywood, que não são de todo o mal, um clichê bem trabalhado é bom e vende.

Alguns trechos são piegas, principalmente durante o tão aguardado embate entre Creed e Diamond. O que pareceu uma tentativa de expressar a tensão e importância da luta, remetendo ao passado com grades de cela aparecendo no ringue e tendo o protagonista e antagonista do nada sozinhos, quebrou o clímax do filme.

No geral, o filme agrada, principalmente com as atuações de Michael B. Jordan e Jonathan Majors, que leva o espectador da empatia pelo personagem ao desapontamento.