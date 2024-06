Cultura Novo estudo escolhe as 10 melhores bandas de ‘rock de pai’, com Nickelback, Blink-182 e Red Hot

Um estudo publicado pela loja de produtos geeks Merchoid determinou as dez melhores bandas de “rock de pai” de todos os tempos. A pesquisa foi feita com 3 mil pessoas nos Estados Unidos. Elas tiveram que responder a pergunta: “Qual banda realmente simboliza o rock de pai atualmente?”

A nomenclatura tem sido usada pelos jovens para definir o som ouvido pelos pais. E as respostas surpreenderam, já que muitos desses pais cresceram nos Anos 1990 e escolheram grupos não tão antigos.

O Nickelback, formado em 1995, liderou a votação com 26% dos votos.

O conteúdo ainda revela as bandas vencedoras em cada Estado norte-americano. Até mesmo o Coldplay foi contemplado na lista, sendo o mais votado em Dakota do Sul, Virgínia Ocidental e Maine.

Veja o Top 10.

1. Nickelback

Os canadenses liderados pelo vocalista Chad Kroeger ocupam o primeiro lugar na lista. Entre os principais sucessos do grupo estão Rockstar e Photograph.

2. Van Halen (empate)

O grupo de hard rock fundado pelos irmãos Eddie Van Halen e Alex Van Halen em 1972 é o mais antigo da lista, dono de um leque de hits que inclui Jump e Dance The Night Away.

2. Blink-182 (empate)

O trio californiano formado em 1992 é composto por Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge. Adam’s Song e All The Small Things são alguns dos principais hits do grupo, presente na última edição do Lollapalooza Brasil.

4. Red Hot Chili Peppers

O grupo de sucessos como Californication e Can’t Stop foi criado em Los Angeles, em 1983, incorporando principalmente elementos do funk rock.

5. Nirvana

Expoente do movimento grunge, a banda liderada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain foi criada em Seattle, em 1987, emplacando sucessos como Smells Like Teen Spirit, cujo clipe possui quase 2 bilhões de views no Youtube.

6. Linkin Park

Também formada na Califórnia, em 1996, a banda de sucessos como Numb e Faint sofreu um abalo irreparável com a morte do vocalista Chester Bennington, em 2016.

7. Guns N’ Roses

O grupo de Slash, Axl Rose e companhia já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, com hits como Paradise City e Sweet Child O’ Mine. Associada ao hard rock, foi fundada em 1985 na Califórnia.

8. Coldplay

A banda britânica fundada em 1997 é liderada pelo vocalista Chris Martin e lota estádios em todo o mundo graças a sucessos como Yellow e Fix You.

9. Bon Jovi

Sucesso dos anos 80 e 90, a banda formada em 1983 no Estado de Nova Jersey foi consagrada por hits como It’s My Life e Livin’ On a Prayer.

10. Limp Bizkit

A banda de nu metal criada na Flórida no ano de 1994 também participou da edição mais recente do Lollapalooza Brasil. Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos pelo mundo, emplacou sucessos como Rollin’ e Behind Blue Eyes (cover do The Who).