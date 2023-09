Novela turca: qual o segredo do sucesso?

Cena de Será Isso Amor, da HBO Max - Foto: Reprodução

No último texto trouxe o ponto sobre a diferença entre novelas e séries e se tem uma coisa que me chamou atenção no ano passado e que me surpreendeu muito foram as novelas turcas.

Um dia, estava olhando o aplicativo da HBO Max e me deparei com o título “Será Isso Amor”. Romântica que sou, logo cliquei para começar a ver. Era uma produção turca, com uma beleza nas cenas inacreditável. Como era a temporada de verão, as imagens são recheadas de um céu azul, roupas super coloridas e atores magníficos.

E, desde então, passei a buscar cada vez mais novelas turcas e me deliciar com cada detalhe. Para mim, chama a atenção o roteiro bem alinhado, a troca de olhares entre os atores – que diz muito mais do que uma simples cena de beijo – e os locais de gravação, que só me dão vontade de pegar um voo e desembarcar direto na Turquia. As tramas apresentam reviravoltas, além de amores impossíveis e cheios de empecilhos, puras e românticas na maioria.

Não foi só comigo que as novelas chamaram atenção. Existem grupos no Telegram que trazem os episódios completos e em primeira mão para os fãs brasileiros.

Em junho, a Warner Bros. Discovery apresentou para toda a América Latina, o canal TNT Novelas, totalmente dedicado à teledramaturgia televisiva, com produções de diversos países e trazendo uma leva de produções Turcas.

No seu primeiro mês, teve um aumento de 123% de audiência em comparação com o canal que ocupava aquele espaço antes, o TBS. Anos atrás, a Band chegou a exibir algumas produções e hoje se destacam nas plataformas de streaming.

“É gratificante ver que o público já se conectou com a TNT Novelas desde o início. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo na atualização de nosso portfólio, gerando sempre valor para nosso assinante, anunciantes e parceiros”, comenta Mônica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo de Brasil da Warner Bros. Discovery, em entrevista ao site Splash.

O resultado fez com que o canal conquistasse por vários momentos os TOP 20 e TOP 10 de toda a TV por assinatura ao longo de julho. No dia 27, por exemplo, a exibição de “Será Isso Amor” levou a TNT Novelas à 9ª posição da TV paga. No mesmo dia, “Um Milagre” atingiu a 16ª posição. E no dia seguinte, “Iludida” deixou o canal na 16ª posição do ranking.

No Brasil chamamos de série ou novela turca, mas muitos conhecem como dizi. Elas passam semanalmente ou diariamente nos canais de televisão da Turquia. Normalmente, cada episódio original tem mais de uma hora, às vezes, passa de duas (sim, muitas horas rs), mas para as plataformas de streaming são divididas em episódios de 40 minutos.

Elas podem ser canceladas a qualquer momento, não importa se a série só tem três episódios ou 40. Isso normalmente ocorre se a audiência for baixa e o resultado não estiver agradando. Por isso algumas pessoas reclamam que certas séries não têm final, ou que o final foi muito corrido.

Uma das principais razões para toda essa popularidade é a capacidade das produções turcas de se conectar emocionalmente com a gente. As tramas contam com temas universais como amor, família, amizade e conflitos humanos.

As histórias encontram ressonância em pessoas de diferentes culturas e origens. Além disso, podemos aprender muito sobre a cultura e torcer pelas personagens femininas empoderadas, que tomam decisões corajosas e lutam por seus sonhos e ideais. Encontram grande identificação entre o público feminino na América Latina.

Além de já ostentar um Emmy Internacional, as tramas turcas antes eram responsáveis por 1 milhão de dólares por ano em exportação, na década passada. Atualmente, este número saltou para US$ 350 milhões, segundo dados do jornal turco Daily Saba.

Fahriye Sentürk, chefe de relações públicas na Global Agency, popular distribuidora internacionais de novelas turcas, falou com o site Voz da Turquia e revelou que os dramas turcos foram exportados para mais de 100 países e que o negócio pode render lucro de 100 bilhões de dólares.

A Turquia é um país prioritariamente conservador e, por isso, as produções levam alguns pontos de atenção como evitar cenas de sexo, explorar mais temas familiares. Há fãs que acham ruim, porque as cenas de beijo são mais delicadas do que explícitas. Novelas já foram canceladas, pois o governo não estava de acordo com as cenas exibidas.

O RTÜK (Conselho Supremo de Rádio e Televisão da Turquia, em português), é um órgão do governo voltado para o monitoramento, regulação e sanção das produções audiovisuais no país, ou seja, é o responsável por avaliar o conteúdo das transmissões e, em casos de não conformidade com essas exigências, a produção pode ser multada, suspensa ou até mesmo cancelada.

Além disso, é importante ressaltar que as obras podem ser reavaliadas durante a sua exibição, por conta das reclamações da audiência. Portanto, geralmente, obras em que há muita violência, “beijos demais” ou “forte conotação sexual” são denunciadas ao RTÜK, uma vez que essas cenas podem ser interpretadas pelo público como um incentivo à violência e à obscenidade — o que é vetado pela lei. Por isso, algumas obras não tem um final.

Aqui deixo meu Top 3 de novelas turcas preferidas:

3º lugar

Sr. Errado (Globoplay)

Ezgi (Özge Gürel) está apaixonada, mas descobre que seu namorado a trai. Determinada a encontrar um homem que seja digno de sua confiança, mesmo desacreditada, ela acaba aceitando conselhos de Özgür (Can Yaman), seu vizinho e dono de um bar, que é cético sobre o amor. Entre encontros e desencontros, eles acabam se ajudando em mais coisas do que dicas de relacionamentos.

2º lugar

Yargı: Segredos de Família (HBO Max)

A trama gira em torno de dois personagens centrais: Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) é uma advogada que já não acredita mais na justiça e sempre que pode tenta passar por cima das regras. Isaque Kaya (Kaan Urgancıoğlu), um promotor respeitado que segue à risca seus princípios e a lei. Quando um assassinato acontece e a investigação do crime começa a progredir, os caminhos dos dois protagonistas se cruzam. As circunstâncias que antes eram apenas policiais acabam se tornando pessoais e cada vez mais insustentáveis, visto que o caso une suas famílias e revela muitos segredos pelo caminho.

1º lugar

Será Isso Amor (HBO Max)

A trama desta comédia romântica segue Eda Yıldız (Hande Erçel), uma jovem esforçada que trabalha duro na floricultura da família para bancar os estudos na faculdade e ajudar com as despesas da casa da tia. Mas os sonhos da garota mudam de rumo quando Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dono de um renomado escritório de arquitetura, decide cortar o financiamento do programa que oferece bolsas de estudo à universidade local.

*Naty Camoleze (@natycamoleze) é jornalista e colaboradora do LIBERAL