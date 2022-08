Cultura Novela ‘Pantanal’ muda de horário com entrada da propaganda eleitoral

O horário eleitoral gratuito começa nesta sexta-feira, 26, e se estende até 29 de setembro, com veiculação obrigatória pelas TVs abertas e emissoras de rádio. Esse é o período em que as emissoras precisam ajustar suas programações para poder encaixar a propaganda dos candidatos e seus partidos. Na Globo, a novela Pantanal, atual sucesso de público, terá seu horário alterado, entrando no ar às 21h55, sucedendo Jornal Nacional, que entra às 20h55.

Outras mudanças na Globo começam na parte da tarde, quando o horário eleitoral ocupa o espaço das 13h às 13h25, o Globo Esporte começará 20 minutos mais cedo, às 12h40. Por conta do futebol, às quartas-feiras, o Jornal Nacional será exibido 30 minutos mais cedo, às 20h.

Band

A Band informa que a mudança em sua grade por causa do horário político será o seguinte: à tarde, Os Donos da Bola começa 10 minutos mais cedo, às 12h50, retorna às 13h25 e entrega para o telejornal Boa Tarde São Paulo às 14h05. Enquanto à noite, Faustão na Band começa às 20h55, após a propaganda eleitoral e segue no ar até as 22h30.

TV Cultura

A TV Cultura fez sua adaptação também. O Jornal da Cultura ocupará o horário das 20h55, cinco minutos antes que o habitual. De Olho no Voto será às 22h, o Estação Livre, às 22h30, a Revista do Esporte Debate, às 20h, a Revista do Esporte, às 20h, o Hiperconectado, sábado, às 20h, e reprise às quartas, às 19h30, o Matéria Prima, sábado com reprise às quintas, às 19h30, e o Opinião, às 20h.

SBT

No SBT, Carrossel começa em horário normal, 12h, é interrompida para a propaganda eleitoral e retorna às 13h25, com a novela Esmeralda entrando às 13h45. Na parte noturna, Poliana Moça começa às 20h55, Cúmplices de um Resgate, às 21h45, Programa do Ratinho, às 22h30. Aos sábados, o programa Sábado Série começa às 12h, para a propaganda eleitoral e continua às 13h25, Raul Gil entra às 1h15 e o Notícias Impressionantes, às 18h15.

A TV Gazeta terá pequenas alterações, mas sem influenciar muito na programação. A RedeTV! não informou quais seriam as mudanças.