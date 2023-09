Cultura Novela ‘América’, sobre sonho americano, vai substituir ‘Senhora do Destino’ no Viva

O canal pago Viva anunciou que a novela América, de Glória Perez, será a substituta da reprise de Senhora do Destino a partir de 27 de novembro. Protagonizada por nomes como Deborah Secco, Christiane Torloni, Murilo Benício e Edson Celulari, a novela, exibida originalmente em 2005, nunca foi reprisada pela TV Globo, embora esteja disponível no GloboPlay.

Como de costume nas tramas criadas por Glória Perez, América aborda diversos e polêmicos assuntos. O principal, vivido pela mocinha Sol, personagem de Deborah Secco, era o sonho de migrar para os Estados Unidos, o que lhe colocava em situações arriscadas e até humilhantes.

Uma das cenas mais épicas é a que Sol foi encontrada escondida dentro do painel de um carro tentando atravessar a fronteira. Em tempos que as redes sociais engatinhavam no Brasil – o Orkut chegou ao País um ano antes da novela – a cena foi muito comentada e até criticada, embora a novela tenha sido um sucesso de audiência.

Em paralelo à história de Sol, corria o drama do jovem Júnior, papel de Bruno Gagliasso. Órfão de pai, ele tenta corresponder às expectativas da mãe, Neuta, interpretada pela atriz Eliane Giardini, na administração da fazenda da família, o que o leva a sufocar suas vontades, inclusive sua sexualidade.

Com a chegada do peão Zeca à fazenda, personagem de Eron Cordeiro, Júnior se apaixona pelo novo funcionário. O público torceu pelo casal e o beijo entre eles chegou a ser gravado, mas a direção da Globo vetou a exibição do que seria o primeiro beijo entre dois homens em uma telenovela brasileira, o que só ocorreria anos depois, na novela Amor à Vida.

Glória Perez também abordou em América outros temas importantes para o sociedade que chamaram atenção para a novela, como a pedofilia, a deficiência visual, os rodeios e a experiência de quase morte.

Ainda fizeram parte do elenco da novela, que teve mais de 200 capítulos, nomes como Betty Faria, Caco Ciocler, Camila Morgado, Thiago Lacerda, Francisco Cuoco, Nívea Maria, Marcos Frota e Mariana Ximenes.

Uma curiosidade: na TV Globo, América também foi exibida na sequência de Senhora do Destino.